警方年度暑假大戲「青春專案」登場 台南查獲28人違法

警方年度暑假大戲「青春專案」七月又登場，台南永康警方到今天中午3天共查獲毒品案3件3人、公共危險10名、通緝犯4名、少年容留勸導2件2人以及兒少性剝削2名，另配合市府聯合稽查查獲逾期居留移工7名、1人為通緝犯；警方表示「成效亮眼」。

今年青春專案一連兩個月執行到8月底；以「加強宣導遏阻青少年接觸新興毒品」、「防止青少年淪為詐欺車手」、「避免網路參與賭博犯罪或涉足賭場」、「防止少年深夜留連不當營業場所」及「防制青少年性私密影像遭拍攝、散布」為五大重點工作；警方表示KTV、撞球間、網咖及釣蝦場等營業場也會不定期臨檢防制青少年深夜逗留，流連忘返。