暗夜獨行台南街頭見警閃躲 海洛因毒包露餡被送辦
51歲林姓男子昨天深夜11點多，獨自行走於台南市南華街，見員警巡邏經過急忙躲進旁邊騎樓，為眼尖員警察覺上前盤查。林打開背包拿取證件時，背包放有白色粉末塑膠包，內藏有11小包海洛因，警詢後依毒品罪嫌法辦。
林於昨天深夜間搭乘計程車到中西區準備吃消夜，他下車後一人獨自走在南華街上，見前方有中正派出所巡邏警力經過，急忙躲進路旁騎樓暗處。
所長沈振莘察覺有異立即折返盤檢。盤檢中，林眼神飄浮且緊握隨身背包，請他出示證件打開背包時，沈眼尖發現背包內有數包白色粉末塑膠包，當下令他提出檢視，竟然從背包取出11包毒品粉末包，重達2.68公克。
經實施初步毒品檢驗，都呈現第一級海洛因毒品反應，警詢後將林依違反毒品危害防制條例罪嫌移送南檢法辦，警方並將持續追查毒品來源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言