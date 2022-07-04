暗夜獨行台南街頭見警閃躲 海洛因毒包露餡被送辦

51歲林姓男子涉嫌持有11小包海洛因毒品，被巡邏員警查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝 51歲林姓男子昨天深夜11點多，獨自行走於台南市南華街，見員警巡邏經過急忙躲進旁邊騎樓，為眼尖員警察覺上前盤查。林打開背包拿取證件時，背包放有白色粉末塑膠包，內藏有11小包海洛因，警詢後依毒品罪嫌法辦。

林於昨天深夜間搭乘計程車到中西區準備吃消夜，他下車後一人獨自走在南華街上，見前方有中正派出所巡邏警力經過，急忙躲進路旁騎樓暗處。

所長沈振莘察覺有異立即折返盤檢。盤檢中，林眼神飄浮且緊握隨身背包，請他出示證件打開背包時，沈眼尖發現背包內有數包白色粉末塑膠包，當下令他提出檢視，竟然從背包取出11包毒品粉末包，重達2.68公克。