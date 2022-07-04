醫師收回扣貪藏27金條 東檢15年後公開拍賣估達4700萬
台東地檢署本月13日將辦「金」天動地黃金拍賣，公開拍賣價值約4725萬的黃金，這是15年前偵辦前署立台東醫院，精神科主任陳明哲涉貪案，查扣27條1公斤黃金，拍賣分9標，前7標為1公斤金條，第8標8公斤，第9標12公斤，初估第9標價超過2100萬元。
台東地檢署2007年偵辦陳仁文（原名陳明哲，已於2013年歿）貪汙案，發現陳自1998年至2007年間收藥商回扣、詐領健保費、販售4級毒品及違反「醫師法」，不法所得超過1億1000萬元。檢方偵辦時，在陳和親友家中查扣4355萬餘元現金，及27條1公斤的黃金。
據了解，當時該批被查扣黃金市價約1900萬元，沒想到黃金飆漲，15年後法務部行政執行署花蓮分署本月13日將變價拍賣，並稱為「金」天動地黃金拍賣，原預估總價近5000萬，但近期金價跌，若依今日台銀金價1公斤175萬元換算約4725萬，仍較15年前飆漲約2.5倍。
本次拍賣從當日上午8時30分起至9時30分止，開放登記應買，應買人均應以現金方式繳納保證金 5 萬元，始得進場閱覽拍賣標的及參與競標，預計於9時30分起至10時閱覽拍賣標的，10時起開始競標。應買人得標後，僅受理以信用卡或匯款方式繳清尾款，不接受現金繳納。
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