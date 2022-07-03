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出租套房傳異味 南警查獲3男1女拉K
台南市北區中華北路一間出租套房，經常傳出疑似燒塑膠臭味，卻不是火災，警方接獲民眾檢舉後，今天清晨8點多前往調查，查出吳姓男子等3男1女在房間內拉K，查扣K他命3.69公克，警詢後依違反毒品罪嫌函送裁罰。
台南市警五分局公園派出所接獲民眾檢舉，位在北區中華北路二段某出租套房常有閒雜人等出入，且屢屢飄出異味，公園派出所所長陳宏全研判可能有吸食毒品情況，經多次前往埋伏守候。
今天清晨8點多，員警再度前往查察時，在房間外即聞到疑似K他命的味道，當場查獲吳姓（32歲）、詹姓（33歲）、林姓（34歲）及林姓（29歲）女子等4人，共同持有K他命1小包3.69公克，經初篩尿液呈現毒品反應，吳等4人都承認拉K。
台南市警五分局長洪頂力表示，為提供暑期青少年安全活動空間，警方將持續針對隱藏在社區大樓、出租套房的毒犯聚集地進行掃蕩，並加強佈建查察、持續查緝販毒集團及蒐報毒品上游相關情資，力求刨根溯源，以期將毒品趕出社區，也呼籲民眾若有毒販情資，應勇於檢舉，斬斷青少年受到毒品危害管道。
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