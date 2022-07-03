出租套房傳異味 南警查獲3男1女拉K

台南市北區中華北路一間出租套房，經常傳出疑似燒塑膠臭味，卻不是火災，警方接獲民眾檢舉後，今天清晨8點多前往調查，查出吳姓男子等3男1女在房間內拉K，查扣K他命3.69公克，警詢後依違反毒品罪嫌函送裁罰。

台南市警五分局公園派出所接獲民眾檢舉，位在北區中華北路二段某出租套房常有閒雜人等出入，且屢屢飄出異味，公園派出所所長陳宏全研判可能有吸食毒品情況，經多次前往埋伏守候。

今天清晨8點多，員警再度前往查察時，在房間外即聞到疑似K他命的味道，當場查獲吳姓（32歲）、詹姓（33歲）、林姓（34歲）及林姓（29歲）女子等4人，共同持有K他命1小包3.69公克，經初篩尿液呈現毒品反應，吳等4人都承認拉K。