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婦人急要匯款300多萬救兒 豐原警與銀行阻詐保住養老金

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

豐原一名婦人接到詐騙電話，誤以為兒子被押走，她到銀行要匯款300多萬元救兒，銀行行員報案，警方及時趕到勸阻，當場打電話找到婦人兒子，才保住她的養老金。

前天上午11點，豐原警分局頂街派出所接獲豐原區中正路合作金庫銀行通報，有民眾疑似遭詐騙需警方協助，派警員陳文堅、温濠圳到銀行了解案情。

周姓婦人要解除定存200萬元及提領存款165萬元，共365萬元，她說接獲歹徒電話，聲稱兒子與他們有毒品糾紛，目前兒子在他們手裡，要準備300多萬元，才能贖回兒子保平安。

警方確認是常見詐騙手法，以被騙案例耐心向周婦勸說，並當場打電話給她兒子，確認無事她才放心，婦人感激表示，這筆錢是她這輩子省吃儉用辛苦賺的養老金，感謝銀行與警方的熱心，讓她保住了老本。

警方提醒，若有疑似詐騙問題，可撥打110或165查詢，不要輕易上當，否則辛苦一輩子的老本將血本無歸，不能不慎。

台中市豐原警分局員警和銀行行員及時阻詐，婦人保住365萬元。圖／警方提供
台中市豐原警分局員警和銀行行員及時阻詐，婦人保住365萬元。圖／警方提供

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