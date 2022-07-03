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新竹男冒充新北刑警大隊長 擁各式長短槍及百顆子彈

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣一名謝姓男子不僅變造刑警證假冒是「新北市警察局刑警大隊長」，還身擁大批槍支彈藥，在選前敏感時期引起警方高度關注，秘密聯手2分局組專案小組將他逮捕，全案依違反槍砲彈藥刀械管理條例移送新竹地檢署偵辦。

據了解，這名謝姓男子（46歲）在竹北一棟公寓租屋，還身擁多支長短槍及100多發子彈，其中更有多把形似狙擊槍的空氣長槍，他還偽造多張刑警證件，假冒自己是新北市警察局刑警大隊長、偵查隊長及雲林縣警察局偵查佐。

新埔警分局指出，警方是在今年4月底接獲線報，指出竹北市一處公寓內，有一名男子藏有大批槍刀，因此與竹北警分局共組專案小組埋伏跟監多日，確定謝男在公寓內的住所及作息，向法院聲請搜索票。

警方持搜索票入內才發現槍支數量如此龐大，除了各式長短槍及114顆子彈，還有一批槍管及消音器，但更驚訝犯嫌竟敢假冒警方身分，不排除謝男有持這些假證件做違法行為，因此將持續擴大偵辦。

警方表示，年底選舉將至，為淨化選前治安，警方持續執行肅槍專案，對於各種可能衍生的治安事件，警方將全力防制暴力介入選舉，避免過去選舉中的槍擊事件再度上演。

新竹縣警方查獲謝男假冒刑警身分，還身擁大批槍械彈藥及刀械。圖／警方提供
新竹縣警方查獲謝男假冒刑警身分，還身擁大批槍械彈藥及刀械。圖／警方提供

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