新竹男冒充新北刑警大隊長 擁各式長短槍及百顆子彈

新竹縣一名謝姓男子不僅變造刑警證假冒是「新北市警察局刑警大隊長」，還身擁大批槍支彈藥，在選前敏感時期引起警方高度關注，秘密聯手2分局組專案小組將他逮捕，全案依違反槍砲彈藥刀械管理條例移送新竹地檢署偵辦。

據了解，這名謝姓男子（46歲）在竹北一棟公寓租屋，還身擁多支長短槍及100多發子彈，其中更有多把形似狙擊槍的空氣長槍，他還偽造多張刑警證件，假冒自己是新北市警察局刑警大隊長、偵查隊長及雲林縣警察局偵查佐。

新埔警分局指出，警方是在今年4月底接獲線報，指出竹北市一處公寓內，有一名男子藏有大批槍刀，因此與竹北警分局共組專案小組埋伏跟監多日，確定謝男在公寓內的住所及作息，向法院聲請搜索票。

警方持搜索票入內才發現槍支數量如此龐大，除了各式長短槍及114顆子彈，還有一批槍管及消音器，但更驚訝犯嫌竟敢假冒警方身分，不排除謝男有持這些假證件做違法行為，因此將持續擴大偵辦。