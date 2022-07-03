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桃園雙屍命案凶嫌供出鐵條凶器下落 警地毯式搜索未獲

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園2屍3死命案，泰台雙重國籍凶嫌王大賢及2名共犯已在泰國投案，王嫌供出殺人凶器鐵條丟棄新北市土城移工宿舍一帶，檢警專案小組再派人地毯式搜尋尚未尋獲，專案小組今天上午表示，我方仍將努力透過司法互助方式引渡3嫌回台調查受審。

桃園上月發生2屍3命棄屍命案，從事移工仲介的泰籍台裔女子李芬芳、李邦勝夫妻兩人，6月8日前往新北市土城的移工宿舍，與王大賢談判，遭王持條形金屬鈍器重擊殺害，在同夥2名泰籍移工協助下，王開車將2人棄屍高鐵桃園站旁停車場，旋即搭機潛返泰國。

王大賢在6月17日由他父親陪同向泰國警方投案，供出泰籍移工共犯2人亦先後在泰國投案和接受偵訊，針對檢警專案小組積極調查的作案凶器下落，王嫌在泰國供出丟棄在新北市土城的移工宿舍一帶。

專案小組表示，獲悉王嫌供出凶器是鐵條，並丟在土城移工宿舍，雖已派員地毯式搜尋，至今尚未尋獲，後續仍將在該處地點擴大搜尋。

檢警專案小組表示，該命案3名凶嫌均已落網，由於發生命案現場、棄屍地點都在台灣，調查證據和資料都在台灣，唯獨欠缺人犯，我方現在還是努力透過司法互助方式，希望將王嫌3人引渡來台調查受審釐清。

桃園2屍3死命案棄屍現場。本報資料照
桃園2屍3死命案棄屍現場。本報資料照
桃園2屍3死命案凶嫌王大賢。本報資料照
桃園2屍3死命案凶嫌王大賢。本報資料照

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