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酒店消費糾紛變8車持槍追逐 警逮15人查扣2改造AK步槍
高雄楠梓區日前傳轎車自撞，警到場未見人影，周邊散落子彈、彈殼逾20顆；歷經六天追查，警陸續逮捕15人，查扣2把改造長槍、1把改造短槍；據了解，為雙方糾紛相約談判，演變成持槍追逐；經檢方複訊後，2人聲請羈押，3人各以2萬元交保候傳，10人限制住居。
據了解，19歲連姓男子6月中旬在新興區某酒店消費，與21歲周姓男子發生口角，兩人相約在6月27日到楠梓區談判。
當時連男夥同一名友人共乘一輛車持2把改造長槍到場赴約，周男則找來13人駕駛7輛車，持1把手槍到場。雙方見面，竟演變成追逐，過程中，沿途對空鳴槍，周男這方其中一輛白色轎車自撞寶溪南街與清豐六路路樹後，各自鳥獸散，無人受傷。
案發當天，警方獲報到場，遺留在現場的白色轎車內發現兩支球棒，周邊另有10顆未擊發的手槍子彈及7顆長槍子彈，及11發已擊發的彈殼。警方歷經多日追查，先後在7月1、2日策動雙方人馬到案，昨天與今天陸續逮捕15人到案。
除逮捕人犯警方也查扣犯案時所持的2把AK-47改造長槍、1把克拉克改造短槍，及20發子彈。
此案涉及槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、妨害秩序等罪，連男、周男經檢方複訊，向橋頭地院聲請覊押，另3人各以2萬元交保候傳，10人限制住居，檢警將持續溯源追查槍枝來源。
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