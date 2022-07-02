影／男KTV酒後忘形開槍耍帥 巡邏警聞槍響當場逮人

花蓮高姓男子今晨與友人在市區一處KTV喝酒唱歌，酒後太high，在門口拿起改造手槍對空擊發耍帥，被巡邏經過的員警聽到槍響，入內盤查當場逮人，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，並追查槍枝來源。

40歲高姓男子與26歲戴姓友人今天清晨到花蓮市國聯二路一處KTV玩樂，酒過三巡，清晨4時30分許，兩人一同步出KTV門口時，高男舉起右手對空開槍，再將槍枝交給戴把玩。

此時花蓮警分局中華所員警正好騎機車巡邏經過，聽到槍聲，機警返回KTV察看，發現戴男手持一支疑似槍械的物品轉身向內逃竄，立即控制高男，並通報請求支援。

花蓮警分局表示，豐川所警力抵達並封鎖現場，在地上發現擊發的彈殼一枚，調閱監視器發現是高姓男子酒後開槍。戴男當時逃離現場，但事後主動投案，交出一把仿克拉克19的改造手槍，警方在戴逃離動線尋獲一只彈匣。

警詢時，高嫌坦承持有槍枝，但對於來源支吾其詞，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送花蓮地檢署偵辦，同時追查槍枝來源。

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