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車自撞散落20多顆子彈與彈殼 離奇案件今露破案曙光

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市楠梓區典寶溪旁，日前有輛白色轎車自撞路樹，警方到場未見人影，但卻在周邊散落子彈、彈殼逾20顆；加上遺留的車輛為權利車，一度讓警方查緝困難，歷經近一周的追查，警方陸續逮捕10餘人，目前已送往橋頭地檢署由檢方複訊。

民眾見狀以為是車禍報案，豈料警方到場卻發現，周遭散落子彈、彈殼逾20顆，及2支球棒；因該車為權利車，這三天來令警方難以查到涉案人，至於現場是否有開槍掃射等情況，仍待釐清。

這起離奇案件，發生於6月27日上午7時許，有民眾沿著寶溪南街與清豐六路沿著河堤運動，在偏僻的農地附近，意外發現有一白色轎車左前方撞到路樹，保險桿損毀，部分零件四散，卻未見駕駛及任何人在場，便向警方通報車禍。

警方到場發現，車內竟留有2支球棒，周遭多顆已擊發彈殼、未擊發的子彈，數量初估約20多顆。

由於現場遺留的白色轎車為權利車，讓警方難以車追人，歷經6天追查，案情終於露出曙光。

警方陸續逮捕10餘人，據了解，此案涉及槍砲彈藥刀械管制條例、毒品、詐欺等罪，目前已送往橋頭地檢署由檢方複訊。

高雄市楠梓區典寶溪旁，日前有輛白色轎車自撞路樹，卻未見人影，周遭多顆已擊發彈殼、未擊發的子彈，數量初估約20多顆。記者陳弘逸／翻攝
高雄市楠梓區典寶溪旁，日前有輛白色轎車自撞路樹，卻未見人影，周遭多顆已擊發彈殼、未擊發的子彈，數量初估約20多顆。記者陳弘逸／翻攝
事故現場遺留大量車體撞擊零件。記者陳弘逸／攝影
事故現場遺留大量車體撞擊零件。記者陳弘逸／攝影
事故現場遺留大量車體撞擊零件。記者陳弘逸／攝影
事故現場遺留大量車體撞擊零件。記者陳弘逸／攝影
事故現場遺留大量車體撞擊零件。記者陳弘逸／攝影
事故現場遺留大量車體撞擊零件。記者陳弘逸／攝影
高雄市楠梓區典寶溪旁，日前有輛白色轎車自撞路樹，卻未見人影，周遭多顆已擊發彈殼、未擊發的子彈，數量初估約20多顆。記者陳弘逸／翻攝
高雄市楠梓區典寶溪旁，日前有輛白色轎車自撞路樹，卻未見人影，周遭多顆已擊發彈殼、未擊發的子彈，數量初估約20多顆。記者陳弘逸／翻攝

車禍 路樹 毒品

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