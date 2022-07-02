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檳榔攤當幫派據點…擁槍、青少年聚眾滋事 警查4槍逮5男

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

天道盟同心會幫派分子林姓男子以開設檳榔攤為據點，經常容留少年在內聚集肆意滋事、聚眾鬥毆，涉嫌非法施用毒品及擁槍自重。警方昨日搜索檳榔攤及住所，查扣改造手槍4把、開山刀3把及毒品等，逮捕林姓男等男移送法辦。

副隊長高玉憲說，近來基隆市發生多起少年參與聚眾鬥毆事件，經少年警察隊清查後發現天道盟同心會幫派分子林姓男子（50歲）以開設檳榔攤為據點，經常容留少年在內聚集肆意滋事、聚眾鬥毆，並涉嫌非法施用毒品及擁槍自重，與第一分局及刑大偵二隊共組專案小組擴大偵辦。

經專案小組多日跟監、埋伏蒐證，鎖定林男檳榔攤及掌握租屋處所後，昨天見時機成熟，持基隆地方法院搜索票執行查緝，當場查扣手槍4把、開山刀3把、鋼珠彈1批、海洛因2包計2.39公克、安非他命吸食器3組等證物。

警方逮捕涉嫌持有槍枝林男，及持有海洛因毒品藍姓（43歲）等5名男子，2名在場少年列關係人，扣案手槍已送請鑑識單位鑑驗，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

警方暑假期間將強力執行「青春專案」，有效防制及查緝青少年接觸新興毒品、擔任車手、參與賭博、性剝削、深夜留連不當場所。並呼籲父母多用心關懷子女，鼓勵從事正當休閒活動，慎選交友對象，不流連不當場所，以維護自身安全。

同心會檳榔攤為據點容留青少年聚眾滋事，警查4槍逮5男。記者游明煌／翻攝
同心會檳榔攤為據點容留青少年聚眾滋事，警查4槍逮5男。記者游明煌／翻攝

毒品 基隆 幫派

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