「青春專案」首日北市警動員擴檢 加強防制少年涉不法
暑期到，為防範青少年空閒時涉足不良場所、接觸毒品或幫派，警方昨啟動「青春專案」，北市警深夜動員至轄內各大營業場所臨檢，加強巡查。
警方表示，此次「青春專案」期間為7月1日至8月31日，加強防制少年涉毒、淪詐欺車手、涉及網路賭博、遭誘拍私密照、深夜流連營業場所等五大主軸，以期機先避免青少年在空閒時涉及不法。
其中，中山分局員警赴轄內酒店、KTV、PUB、舞廳等場所臨檢，並加強路檢，查獲3件毒品案、6件公共危險案、3件通緝案；內湖分局深夜也集結警力，赴轄內KTV等青少年易聚集場所臨檢，防制不法。
南港分局防制青少年上網涉毒，網路巡邏時在交友軟體上發現1名楊姓男子自拍吸毒畫面，循線查獲楊男持有毒品安非他命、海洛因。
警方表示，暑假期間為防範少年流連不良場所，有效保護少年安全，將持續執行各項保護少年勤務措施，加強防處少年偏差行為，呼籲業者及社會大眾共同關心少年安全問題，家長也應嚴加管教約束子女，鼓勵從事正當休閒活動，切勿縱容少年深夜遊蕩及涉足不當場所，以避免沾染惡習及減少被害機會。
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