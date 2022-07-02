「青春專案」首日北市警動員擴檢 加強防制少年涉不法

暑期到，為防範青少年空閒時涉足不良場所、接觸毒品或幫派，警方昨啟動「青春專案」，北市警深夜動員至轄內各大營業場所臨檢，加強巡查。

警方表示，此次「青春專案」期間為7月1日至8月31日，加強防制少年涉毒、淪詐欺車手、涉及網路賭博、遭誘拍私密照、深夜流連營業場所等五大主軸，以期機先避免青少年在空閒時涉及不法。

其中，中山分局員警赴轄內酒店、KTV、PUB、舞廳等場所臨檢，並加強路檢，查獲3件毒品案、6件公共危險案、3件通緝案；內湖分局深夜也集結警力，赴轄內KTV等青少年易聚集場所臨檢，防制不法。

南港分局防制青少年上網涉毒，網路巡邏時在交友軟體上發現1名楊姓男子自拍吸毒畫面，循線查獲楊男持有毒品安非他命、海洛因。