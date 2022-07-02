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職業賭場藏霧峰警逮25人 意外查獲逃亡3年通緝犯

中央社／ 台中2日電

台中市警方日前在霧峰區一處透天厝，查獲賴姓男子設置的職業賭場，警方帶回主嫌賴男與賭客等25人，還發現廖姓賭客為逃亡近3年的槍砲案件通緝犯，詢問後都被依法送辦。

台中市警察局霧峰分局今天告訴中央社記者，6月28日接獲民眾報案檢舉，台中市霧峰區一處透天厝，疑有民眾在內群聚賭博，警方獲報先於透天厝外查訪蒐證。

警方發現，透天厝周邊停放多輛汽機車，且有多人進入，現場門窗緊閉不時傳出吵雜聲，員警研判民宅為職業賭場可能性極大。

警方為避免圍捕時賭客脫逃，於透天厝主要出入口及後門部署警力，見時機成熟出動大批警力攻堅進入民宅，當場查獲賴姓主嫌及在場賭客24人，並查扣賭具及賭資新台幣10餘萬元等證物。

警方查出，賴男設置職業賭場為躲避警方查緝，每次皆會選定較偏遠地點開設，這次至霧峰地區即遭查獲，警方詢問後，將賴男及賭客依賭博及違反社會秩序維護法等罪，移送台中地檢署偵辦。

另警方查證賭客身分時，發現廖姓賭客為槍砲案件通緝犯，隨即將廖男上銬逮捕搜身，避免脫逃或持械攻擊，並在詢問後移請南投地檢署偵辦。經查廖男遭通緝後逃亡近3年，因前往賭博就遭到警方查緝到案。

透天厝 賭博 通緝

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