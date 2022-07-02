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情侶南下看「地獄與幽魂展」還沒看到就因拉K被逮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

27歲陳姓男子昨晚開心載同年齡江姓女友自台北南下，準備欣賞南美館爆紅的「地獄與幽魂展」及品嘗台南小吃，昨天深夜行經民生路二段路檢勤務，警方聞到車內散發異味，眼尖發現他急欲藏放手中已熄滅K菸，並在江女皮包內發現K菸1支，依違反毒品危害防制條例將情侶檔送辦。

台南市警二分局昨晚執行青春專案路檢勤務，晚間10時30分發現陳、江女這對情侶檔開車經過民生路二段路檢點時，員警攔檢目視發現他神情慌張，並將可疑物放置水杯內，且車內散發異味，指示他停靠路旁受檢。

經仔細察看，員警發現原來是陳急忙將手中K菸熄滅，並藏放置物台水杯下，車內也發現吸食用K盤1個。另查詢坐在駕駛座旁的江女，也在皮包內發現尚未吸食K菸1支。員警將2人及K菸帶回派出所調查，以及毒品、尿液檢驗，均呈現K他命反應。

據調查，陳、江女情侶檔利用周五專程駕車南下，來趟台南輕旅行2日遊，更準備欣賞南美館爆紅的「地獄與幽魂展」及品嘗台南小吃美食，沒想到輕遊行都還沒開始，遇到警方路檢勤務時，即被查獲，帶進派出所調查，頻頻說「有夠倒楣」。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

經員警仔細察看，發現陳急忙將手中K菸熄滅，並藏放置物台水杯下。記者邵心杰／翻攝
經員警仔細察看，發現陳急忙將手中K菸熄滅，並藏放置物台水杯下。記者邵心杰／翻攝
陳、江女情侶檔昨晚開車南下，行經民生路二段路檢勤務，警方聞到車內散發異味，眼尖發現他急欲藏放手中已熄滅K菸，指示他停靠路旁受檢。記者邵心杰／翻攝
陳、江女情侶檔昨晚開車南下，行經民生路二段路檢勤務，警方聞到車內散發異味，眼尖發現他急欲藏放手中已熄滅K菸，指示他停靠路旁受檢。記者邵心杰／翻攝
警方在陳男車內也發現吸食用K盤1個，另查詢坐在駕駛座旁的江女，也在皮包內發現尚未吸食K菸1支，依違反毒品危害防制條例將情侶檔送辦。記者邵心杰／翻攝
警方在陳男車內也發現吸食用K盤1個，另查詢坐在駕駛座旁的江女，也在皮包內發現尚未吸食K菸1支，依違反毒品危害防制條例將情侶檔送辦。記者邵心杰／翻攝

台南 情侶 毒品

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