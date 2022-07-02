馬籍歌手丘沁偉背3條通緝 躲旅館昨又被查獲持毒

馬來西亞籍歌手丘沁偉曾涉毒品、詐欺案，屢次遭通緝後被逮，近日又因傷害等案身背3條通緝，躲藏台北市中山區一處旅館，警方前天獲悉後昨晚上門逮人，當場又查獲毒品及吸食器，詢後依法送辦、解送歸案。

31歲的丘男原本來台就學，因創作歌曲「我們回家，好嗎」爆紅，後來卻官司纏身，不僅遭控欠款、詐財，還涉嫌持毒被逮，後續多次無故不出庭，遭通緝查辦。

6月30日下午，中山區一間旅館發現有房客入住卻不交房款，報警處理，員警昨晚上門查訪，卻意外發現房內有毒品安非他命及吸食器，清查發現丘男為逾期停居留身分，同時因涉個資法、傷害、毒品等罪，已遭通緝在案，遂將其帶返偵詢。

據悉，丘到案後供稱，旅館是朋友幫忙租的，毒品是1名網友帶來的，對方要求發生關係，但他拒絕對方，對方離去時也未將毒品帶走，丘否認持毒，警詢後仍依毒品危害防制條例、入出國及移民法等罪嫌送辦，通緝部分解送歸案。