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影／警查獲霧峰職業賭場 1通緝犯亡命3年因賭意外落網
台中市警局霧峰分局今天說，日前破獲職業賭場隱身透天厝民宅，當場查獲賴姓主嫌及在場賭客24人，赫然發現其中廖姓賭客竟為逃亡3年的槍砲通緝犯，詢後將賴姓主嫌及賭客依違反刑法賭博罪及社會秩序維護法移送台中地檢署偵辦，廖姓通緝犯解送歸案。
霧峰警分局偵查隊長張漢章說，霧峰警分局於上個月28日接獲民眾檢舉，霧峰一處透天厝疑似有聚賭，員警獲報後先在透天厝外查訪蒐證，發現透天厝附近停有多輛轎車、機車，多人先後進入，且門窗緊閉不時傳出吵雜聲，研判可能為職業賭場。
張漢章指出，員警見時機成熟，在透天厝主要出入口及後門部署警力，防賭客脫逃，一舉攻堅進入民宅，當場查獲賴姓主嫌及在場賭客24人，並查扣賭具及賭資10多萬元等證物。
警方查證，這場職業賭場為躲避警方查緝，會選定一些偏遠地點開設，這次流竄至霧峰區即遭霧峰分局查獲；警方查證賭客身分，赫然發現廖姓賭客為槍砲通緝犯，立即將廖姓賭客上銬逮捕搜身，詢後移請南投地方檢察署偵辦，經查廖姓賭客遭通緝後逃亡近三年，因賭落網。
霧峰分局長李建興表示，警方絕不容許職業賭場在本市流竄開設，嚴加查辦到底，本次專案員警破獲職業賭場並查獲亡命通緝犯，彰顯警方強勢執法決心，並呼籲民眾勿心存僥倖沉迷於賭博，應要正當工作腳踏實地賺錢及參與正當休閒娛樂，並請民眾踴躍檢舉不法賭場，警方將加強取締查緝，以維持社會善良風俗。
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