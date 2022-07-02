青春專案啟動 北市警東區KTV包廂查獲7件民眾抽菸

台北市各警分局及少年警察隊，因應暑期「青春專案」開啟，1日凌晨在台北市青少年易聚集的KTV、夜店舉行大臨檢，要求出示證件、小黃卡等，東區KTV內，警方當場查獲7件民眾在包廂抽菸， 警方當場登記，後續將依違反菸害防制法，移送衛生局裁罰。

大安警分局昨天23時，針對轄內夜店及KTV等場所執行臨檢，現場逐一清查消費者及工作人員身分，不容許有容留未成年少年，要求業者提高警覺，發現客人有未成年應立即勸離，或通報警方處理。

信義區為北市夜店集中區，信義分局針對轄內KTV、夜店、飲酒店等場所，強化菸害防制、毒品藥物濫用及暴力犯罪等查察取締。

為避免民眾因酒精催化衍生酒後糾紛，警方溝通建議店家提升自我安全管理能力，例如設置「金屬探測器」、「X光機」及「人臉辨識系統」，針對危險物品檢視過濾及人員管制辨識層層把關，全面守護消費者安全。

台北市少年警察隊也針對網咖、撞球間等營業場所加強巡查，並向業者及在場民眾說明遵守保護青少年法令及規定。

少年警察隊隊長郭建成強調，暑期保護青少年工作沒有因防疫停擺，市府結合各局處及民間力量辦理多元宣導活動及各項安全保護措施，也鼓勵青少年積極參與暑期各項體能、休閒及知識學習活動，以維護身心健全發展，預防偏差行為及被害。

相關進一步自我保護資訊，少年警察隊鼓勵青少年踴躍上其官網：「Taipei少年警察隊」、「臺北少年花露米」Facebook及Instagram粉絲專頁，並參加有獎徵答等一系列犯罪預防宣導活動。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康