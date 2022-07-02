快訊

雨、雷神齊發威！高雄岡山一公里內現兩個3.5米大坑

結帳才告知低消1千！客控中和居酒屋吃飯噴2萬多元 店家這樣回應

青春專案啟動 北市警東區KTV包廂查獲7件民眾抽菸

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市各警分局及少年警察隊，因應暑期「青春專案」開啟，1日凌晨在台北市青少年易聚集的KTV、夜店舉行大臨檢，要求出示證件、小黃卡等，東區KTV內，警方當場查獲7件民眾在包廂抽菸， 警方當場登記，後續將依違反菸害防制法，移送衛生局裁罰。

大安警分局昨天23時，針對轄內夜店及KTV等場所執行臨檢，現場逐一清查消費者及工作人員身分，不容許有容留未成年少年，要求業者提高警覺，發現客人有未成年應立即勸離，或通報警方處理。

信義區為北市夜店集中區，信義分局針對轄內KTV、夜店、飲酒店等場所，強化菸害防制、毒品藥物濫用及暴力犯罪等查察取締。

為避免民眾因酒精催化衍生酒後糾紛，警方溝通建議店家提升自我安全管理能力，例如設置「金屬探測器」、「X光機」及「人臉辨識系統」，針對危險物品檢視過濾及人員管制辨識層層把關，全面守護消費者安全。

台北市少年警察隊也針對網咖、撞球間等營業場所加強巡查，並向業者及在場民眾說明遵守保護青少年法令及規定。

少年警察隊隊長郭建成強調，暑期保護青少年工作沒有因防疫停擺，市府結合各局處及民間力量辦理多元宣導活動及各項安全保護措施，也鼓勵青少年積極參與暑期各項體能、休閒及知識學習活動，以維護身心健全發展，預防偏差行為及被害。

相關進一步自我保護資訊，少年警察隊鼓勵青少年踴躍上其官網：「Taipei少年警察隊」、「臺北少年花露米」Facebook及Instagram粉絲專頁，並參加有獎徵答等一系列犯罪預防宣導活動。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北市警察局舉行青春專案，警方在青少年易聚集的KTV、夜店舉行大臨檢。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局舉行青春專案，警方在青少年易聚集的KTV、夜店舉行大臨檢。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局舉行青春專案，警方在青少年易聚集的KTV、夜店舉行大臨檢。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局舉行青春專案，警方在青少年易聚集的KTV、夜店舉行大臨檢。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局舉行青春專案，警方在青少年易聚集的KTV、夜店舉行大臨檢。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局舉行青春專案，警方在青少年易聚集的KTV、夜店舉行大臨檢。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局舉行青春專案，警方在青少年易聚集的KTV、夜店舉行大臨檢。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局舉行青春專案，警方在青少年易聚集的KTV、夜店舉行大臨檢。記者廖炳棋/翻攝

警察 北市

延伸閱讀

暑期青春專案護治安 北市警擴大臨檢夜店

深夜直擊／小S為金曲留姐夫夜店獨秀 元祖級「具大粉」Diss汪小菲

北市幼童疫苗第1劑覆蓋率可望過半 8月再增接種站

藍北市議員憂衝擊選舉 喊話朱立倫勿參加海峽論壇

相關新聞

影／警查獲霧峰職業賭場 1通緝犯亡命3年因賭意外落網

台中市警局霧峰分局今天說，日前破獲職業賭場隱身透天厝民宅，當場查獲賴姓主嫌及在場賭客24人，赫然發現其中廖姓賭客竟為逃亡...

青春專案啟動 北市警東區KTV包廂查獲7件民眾抽菸

台北市各警分局及少年警察隊，因應暑期「青春專案」開啟，1日凌晨在台北市青少年易聚集的KTV、夜店舉行大臨檢，要求出示證件...

林秉樞常威脅「發動網軍攻擊」 高嘉瑜：盼法官判最重刑

林秉樞被控對立委高嘉瑜施暴案昨天開庭，高嘉瑜首度以證人身分出庭，但在法庭上兩度與林的律師團起衝突，高在庭訊後受訪指出，對...

開庭逾5小時...兩度與林秉樞律師團起衝突 高嘉瑜控遭羞辱

新北地方法院就林秉樞被控對立委高嘉瑜施暴案完成準備程序，今天傳喚高嘉瑜出庭，先由檢察官主詰問，換辯方律師反詰問，最後法官...

不斷傳出大聲的對話…林秉樞案開庭 高嘉瑜：遭律師羞辱、求判處重刑

民進黨籍立委高嘉瑜遭施暴案今天開庭，高嘉瑜表示，被告律師不斷刻意羞辱她，林秉樞相當惡劣至今仍不認錯，且有其他女子受害，請...

林秉樞曾當網軍頭？高嘉瑜曝他脾氣發作就暴怒稱「要發動網軍」

新北地方法院就林秉樞被控對立委高嘉瑜施暴案完成準備程序，今天傳喚高嘉瑜出庭。在案發初期因傳出網紅「台獨機關槍」李柏璋透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。