暑期青春專案護治安 北市警擴大臨檢夜店

暑假來臨，台北市警察局執行青春專案，昨天深夜至今天凌晨加強臨檢青少年易聚集場所，包含KTV、夜店等處，查緝是否有毒品藥物濫用及暴力犯罪等不法情事，將不定時臨檢查察。

北市警察局發布新聞資料表示，警政署青春專案自7月1日起至8月31日止，為防止青少年接觸毒品、參與詐騙集團擔任車手、遭色情行業利用等狀況，包含南港、內湖、大安、信義等分局規劃臨檢取締。

北市南港警分局首日查獲透過網路招攬同好吸毒案，將持續向上溯源，阻斷販毒集團戕害少年；信義及大安分局則針對轄區KTV、夜店、飲酒店等場所，強化取締違反菸害防制、毒品藥物濫用及暴力犯罪等不法情事。

台北市警察局長楊源明表示，為避免青少年在暑假期間涉足不當場所或因觀念偏差誤觸法網，自7月1日起執行「暑期保護青少年-青春專案」。

他說，青春專案以遏阻青少年接觸新興毒品、防止落入假求職陷阱、避免涉足賭場或網路賭博、防止性私密影像遭拍攝及散布、避免青少年深夜留連營業場所等，也呼籲家長多關心青少年生活作息及交友狀況。