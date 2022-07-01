青春開跑 新北警威力掃蕩首日抓毒打詐逮64人
暑假到來，新北市警局從今日凌晨起開始展開為期2個月的暑期「青春專案」，暑假首日新北警局動員轄下16個警分局共740名警力，針對轄內240處八大行業各特定營業場所及重要交通要道執行威力掃蕩臨檢及路檢。
「青春專案」首日就查獲毒品4件5人、公共危險5件5人、竊盜4件4人、詐欺1件32人、妨害自由2件2人、緝獲通緝犯16人，展現警方打擊犯罪、掃蕩治安毒瘤、淨化轄區治安決心。
新北市警局指出，今年青春專案以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「防制少年深夜留連不當場所」為五大工作主軸。
市警局長黃宗仁表示，青少年暫時走入社會，接觸五花八門的打工機會，新北市少年隊將辦理各項宣導活動，避免青少年涉足不當場所，聚眾街頭、無照飆車或淪為不法集團所利用，甚至從事吸毒或擔任詐欺車手等違法行為，新北警方也將強力查緝，避免青少年因一時好奇或暑假打工而誤入歧途。
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