快訊

那些年我們一起押的台積電 這四家公司慘遭套牢

許藍方call out王少偉羞問「喜歡我嗎？」 答案讓小S瞪大眼

青春開跑 新北警威力掃蕩首日抓毒打詐逮64人

聯合報／ 記者王長鼎/新北即時報導

暑假到來，新北市警局從今日凌晨起開始展開為期2個月的暑期「青春專案」，暑假首日新北警局動員轄下16個警分局共740名警力，針對轄內240處八大行業各特定營業場所及重要交通要道執行威力掃蕩臨檢及路檢。

「青春專案」首日就查獲毒品4件5人、公共危險5件5人、竊盜4件4人、詐欺1件32人、妨害自由2件2人、緝獲通緝犯16人，展現警方打擊犯罪、掃蕩治安毒瘤、淨化轄區治安決心。

新北市警局指出，今年青春專案以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「防制少年深夜留連不當場所」為五大工作主軸。

市警局長黃宗仁表示，青少年暫時走入社會，接觸五花八門的打工機會，新北市少年隊將辦理各項宣導活動，避免青少年涉足不當場所，聚眾街頭、無照飆車或淪為不法集團所利用，甚至從事吸毒或擔任詐欺車手等違法行為，新北警方也將強力查緝，避免青少年因一時好奇或暑假打工而誤入歧途。

青春開跑，新北市警方昨晚11時至今天凌晨2時針對各大營業場所及重要道路執行威力掃蕩，首日抓毒打詐共逮64人。圖／警方提供
青春開跑，新北市警方昨晚11時至今天凌晨2時針對各大營業場所及重要道路執行威力掃蕩，首日抓毒打詐共逮64人。圖／警方提供
青春開跑，新北市警方昨晚11時至今天凌晨2時針對各大營業場所及重要道路執行威力掃蕩，首日抓毒打詐共逮64人。圖／警方提供
青春開跑，新北市警方昨晚11時至今天凌晨2時針對各大營業場所及重要道路執行威力掃蕩，首日抓毒打詐共逮64人。圖／警方提供
青春開跑，新北市警方昨晚11時至今天凌晨2時針對各大營業場所及重要道路執行威力掃蕩，首日抓毒打詐共逮64人。圖／警方提供
青春開跑，新北市警方昨晚11時至今天凌晨2時針對各大營業場所及重要道路執行威力掃蕩，首日抓毒打詐共逮64人。圖／警方提供
青春開跑，新北市警方昨晚11時至今天凌晨2時針對各大營業場所及重要道路執行威力掃蕩，首日抓毒打詐共逮64人。圖／警方提供
青春開跑，新北市警方昨晚11時至今天凌晨2時針對各大營業場所及重要道路執行威力掃蕩，首日抓毒打詐共逮64人。圖／警方提供
青春開跑，新北市警方昨晚11時至今天凌晨2時針對各大營業場所及重要道路執行威力掃蕩，首日抓毒打詐共逮64人。圖／警方提供
青春開跑，新北市警方昨晚11時至今天凌晨2時針對各大營業場所及重要道路執行威力掃蕩，首日抓毒打詐共逮64人。圖／警方提供
青春開跑，新北市警方昨晚11時至今天凌晨2時針對各大營業場所及重要道路執行威力掃蕩，首日抓毒打詐共逮64人。圖／警方提供
青春開跑，新北市警方昨晚11時至今天凌晨2時針對各大營業場所及重要道路執行威力掃蕩，首日抓毒打詐共逮64人。圖／警方提供
青春開跑，新北市警方昨晚11時至今天凌晨2時針對各大營業場所及重要道路執行威力掃蕩，首日抓毒打詐共逮64人。圖／警方提供
青春開跑，新北市警方昨晚11時至今天凌晨2時針對各大營業場所及重要道路執行威力掃蕩，首日抓毒打詐共逮64人。圖／警方提供

詐欺 毒品

延伸閱讀

影／青春專案擴檢首日 新北新莊、淡水、樹林查獲23案

天氣炎熱 新北及高屏亮高溫燈號

新北口語表達班辦線上分享 學員自信展成果

本土+3萬5699、境外+101 台中、新北5千多例位居一二

相關新聞

警提醒陷阱：應徵內衣MD 國中女學生遭騙取裸照

暑假來臨，部分學生想要打工，但要小心騙取裸照陷阱！台北市婦幼警察隊指出，近期就有國中女學生，上網看見徵求內衣模特兒廣告，...

三重大火再添一死 27歲母昨下午傷重不治

新北市三重區大同南路，周三（29日）凌晨發生嚴重大災，造成2死1命危悲劇。昨天是生還阿嬤生日，下午卻得強忍住白髮人送黑髮...

桃園保大街頭執法受質疑 鄭文燦：警察必須強勢執法

桃園市警察局保安大隊員警29日巡邏盤查可疑車輛遭頑強抵抗，為此使用警棍破窗將人拉出車外制服，獲得不少掌聲，但由於其中一員...

連鎖店超怕！保險箱大盜橫行狂偷 敲不開就整個搬走

戴姓男子為首的竊盜集團專挑知名連鎖店保險箱下手，過去包括瓦城、糖村及一之軒都曾受害，戴假釋後重操舊業，又找3名同夥6月陸...

綠燈不走遭鳴喇叭 他下車放炮被警盯上…持毒友也栽了

台北市南港警分局前晚6時許獲報，民眾駕駛汽車行經南港路二段路口時，見號誌轉綠，前車卻遲不往前，遂鳴按喇叭提醒，未料前車駕...

提立委趙正宇920萬可疑挨告 議員葉元之：開民主倒車

新北市議員葉元之因在電視節目上，提到無黨籍立委趙正宇家中搜索出920萬元現金「啟人疑竇」，加上疑曾挖腳競選對手助理等，被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。