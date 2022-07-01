警提醒陷阱：應徵內衣MD 國中女學生遭騙取裸照

暑假來臨，部分學生想要打工，但要小心騙取裸照陷阱！台北市婦幼警察隊指出，近期就有國中女學生，上網看見徵求內衣模特兒廣告，傳出自己裸照，最後卻遭散布色情網站。

婦幼隊表示，暑期正值打工潮，學生族群在網路平台尋求打工機會，但因為未成年賺取零用錢，時常隱瞞家長加入徵職平台，常因疏忽過濾及查證，導致人身安全有遭受侵害危險。

婦幼警察隊處理兒少案件中，時有發現歹徒假藉公司行號或攝影業者，在網路社群徵求模特兒及演藝練習生等，打工學生加入社群後再引誘拍攝私密影像。

警方以「應徵內衣模特兒騙取裸照」案例分析，先前警方在網路巡邏中查獲一色情網站張貼國中少女裸照，追查裸照來源，其中一名被害女國中生，在網路上看到徵求內衣模特兒廣告，依照徵職指示，將對方加入Line聯繫，一開始對方要求先傳送個人照片，然後以「付予高薪」、「需要海選決定是否錄取」及「寄送內衣樣品」等藉口，要求再傳送裸照，被害人因遲遲未收到內衣樣品才驚覺遭騙，裸照已遭散布色情網站。

另一名被害女國中生也是上網看見徵求內衣模特兒廣告，被以同樣手法遭騙取裸照，這名被害人雖有收到內衣樣品，但因被害人母親發現女兒房內有多件裸露衣服，感覺有異才報警處理。

警方說，騙取裸照慣用手法，都是以「高薪」為誘因，再以「加通訊軟體聯繫」、「先傳個資及照片」、「以物件交換裸照」、「以裸照來選拔」等指示誘騙，並以女性照片為帳號頭像來降低被害人戒心。另歹徒看準被害者為尋求「成名」、「賺取金錢」或「獲得關注度」等便捷工作機會，及未成年隱瞞家長求職，當驚覺遭被騙時，往往不敢聲張心理，反藉以威脅恐嚇要告知家長來騙取更多私密影像。

警方提醒，打工求職陷阱多，應多方查證網站業者正當性，可利用官方網站登記電話查詢，對於加入不熟悉社團及群組，不要輕易接受對方要求傳送個資及裸露照片，一旦裸露照片散布網路，可能受到網路及現實中有心人士的追蹤性騷擾，應立即報警協助下架及移除。