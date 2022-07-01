高雄市警青春專案起跑 籲學生暑假打工小心落陷阱

高雄市警局少年隊今宣布為期2個月「青春專案」起跑，並以淨化環境、防青少年受害及預防犯罪為3大主軸；由於今年1至5月，有24名學生因求職成詐欺人頭戶，為避免學子暑假誤入求職陷阱、情色場所或受毒品誘惑，警方將主動出擊查察相關場所，以打造學子暑期打工健康環境。

根據少年隊的統計，今年1月至5月，青少年涉及妨害秩序案件38人次，較去年同期54人次，減少16人次；青少年涉及詐欺車手部分，被查獲21人次，較去年同期56人次，減少35人次。

此外，青少年被充當為人頭帳戶者有24人次，較去年同期9人次，增加15人次，警方分析，其中有9名學生誤入網路打工求職陷阱，將帳戶出借，另販賣給友人也有8人次，顯示少年對於他人警戒心不足。

高雄市一名17歲少女今年交上男友後，行為變得異常，難以管教，少女母親擔心女兒誤入歧途，透過市警局少年年關懷諮詢專線和少年隊聯繫，在少年隊警方協助下，警方循線查獲少女的男友販賣安非他命毒品咖啡包，共查獲296包毒咖啡包。

少年隊今宣布從7月1日至8月31日，為期兩個月的「青春專案」起跑；由於暑假將屆，學生利用暑期打工的機會大幅增加，青少年容易踏入假求職、真詐騙或是落入色情產業、毒品誘惑等陷阱，高市警局將主動出擊查察相關工作場所並加強宣導避免學生落入求職陷阱，全力防制、消弭犯罪誘因，為青少年打造暑期健康成長環境。