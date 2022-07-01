快訊

秘魯「天空之城」馬丘比丘遭野火襲擊！消防員動員搶救

台股續探底 早盤跌逾百點 台積電開盤下跌4.5元

澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性 暫停進口一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園保大街頭執法受質疑 鄭文燦：警察必須強勢執法

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市警察局保安大隊員警29日巡邏盤查可疑車輛遭頑強抵抗，為此使用警棍破窗將人拉出車外制伏，獲得不少掌聲，但由於其中一員對已趴下的犯嫌揮棍，也有聲音質疑執法過當；桃園市長鄭文燦今天上午前往保大，對於員警執法仍給予高度肯定，強調「警察是人民的保母，必須要有強勢的執法能力，才能保障人民的安全」。

全案發生在6月29日，保大員警巡邏一開始發現可疑車輛駕駛未繫安全帶，於是上前盤查，結果對方不從，駕車衝撞逃逸，沿途還撞上其他民車，後來在蘆竹將人制伏後，在車上找到毒品、手槍及子彈等物，全案昨天依槍砲、毒品及妨害公務等罪移送桃園地檢署偵辦。

追捕犯嫌的保大員警還原事發經過，指民眾行車記錄器能拍到的內容有限，事實上，當時坐在車內的嫌犯不斷將手伸到座椅底下翻找東西，在找的東西就是後來起獲的手槍，而且子彈已經上彈匣，如果當時讓嫌犯拿到，後果不堪設想。員警表示，希望警方強力執法不只網友肯定，法界也能給予更多支持。

鄭文燦今前往保大致贈獎金，他表示警察是人民保母，他們必須要有強勢的執法能力，才能保障人民安全，所以特別來為他們加油打氣。

桃園市長鄭文燦（中）表示警察必須有強勢執法能力，才能保障人民安全。記者陳俊智/攝影
桃園市長鄭文燦（中）表示警察必須有強勢執法能力，才能保障人民安全。記者陳俊智/攝影

桃園市長 警察 毒品

延伸閱讀

《九合一對戰系列3-桃園》林智堅拉攏科技業 張善政有時間優勢

林智堅選桃園「超前部署」？鄭文燦：低調進行中

鄭文燦：三圓新技成為「鴻華先進」電動休旅車供應鏈

PCB兆元產業70%在桃園 鄭文燦：實現高值低碳產業

相關新聞

桃園保大街頭執法受質疑 鄭文燦：警察必須強勢執法

桃園市警察局保安大隊員警29日巡邏盤查可疑車輛遭頑強抵抗，為此使用警棍破窗將人拉出車外制服，獲得不少掌聲，但由於其中一員...

連鎖店超怕！保險箱大盜橫行狂偷 敲不開就整個搬走

戴姓男子為首的竊盜集團專挑知名連鎖店保險箱下手，過去包括瓦城、糖村及一之軒都曾受害，戴假釋後重操舊業，又找3名同夥6月陸...

綠燈不走遭鳴喇叭 他下車放炮被警盯上…持毒友也栽了

台北市南港警分局前晚6時許獲報，民眾駕駛汽車行經南港路二段路口時，見號誌轉綠，前車卻遲不往前，遂鳴按喇叭提醒，未料前車駕...

提立委趙正宇920萬可疑挨告 議員葉元之：開民主倒車

新北市議員葉元之因在電視節目上，提到無黨籍立委趙正宇家中搜索出920萬元現金「啟人疑竇」，加上疑曾挖腳競選對手助理等，被...

離奇！車自撞散落20多顆子彈、彈殼 車上僅留一滴血跡

高雄市楠梓區典寶溪旁，日前有輛白色轎車自撞路樹，卻未見人影，民眾見狀以為是車禍報案，豈料警方到場卻發現，周遭散落子彈、彈...

桃園警壓制飛車犯強調無過當 學者籲留意「一關鍵」

桃園市保安警察大隊員警昨在蘆竹區路口逮捕4名攜槍毒、拒檢逃逸嫌犯，其中一名員警將人拖出車外後，持棍分別擊打倒地嫌犯後上銬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。