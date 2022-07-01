桃園保大街頭執法受質疑 鄭文燦：警察必須強勢執法

桃園市警察局保安大隊員警29日巡邏盤查可疑車輛遭頑強抵抗，為此使用警棍破窗將人拉出車外制伏，獲得不少掌聲，但由於其中一員對已趴下的犯嫌揮棍，也有聲音質疑執法過當；桃園市長鄭文燦今天上午前往保大，對於員警執法仍給予高度肯定，強調「警察是人民的保母，必須要有強勢的執法能力，才能保障人民的安全」。

全案發生在6月29日，保大員警巡邏一開始發現可疑車輛駕駛未繫安全帶，於是上前盤查，結果對方不從，駕車衝撞逃逸，沿途還撞上其他民車，後來在蘆竹將人制伏後，在車上找到毒品、手槍及子彈等物，全案昨天依槍砲、毒品及妨害公務等罪移送桃園地檢署偵辦。

追捕犯嫌的保大員警還原事發經過，指民眾行車記錄器能拍到的內容有限，事實上，當時坐在車內的嫌犯不斷將手伸到座椅底下翻找東西，在找的東西就是後來起獲的手槍，而且子彈已經上彈匣，如果當時讓嫌犯拿到，後果不堪設想。員警表示，希望警方強力執法不只網友肯定，法界也能給予更多支持。