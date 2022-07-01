快訊

秘魯「天空之城」馬丘比丘遭野火襲擊！消防員動員搶救

台股續探底 早盤跌逾百點 台積電開盤下跌4.5元

澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性 暫停進口一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連鎖店超怕！保險箱大盜橫行狂偷 敲不開就整個搬走

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

戴姓男子為首的竊盜集團專挑知名連鎖店保險箱下手，過去包括瓦城、糖村及一之軒都曾受害，戴假釋後重操舊業，又找3名同夥6月陸續在台中犯下4案，若敲不開保險箱還會整個搬走，造成4間店遭受30多萬元損失，警方循線逮捕戴等4人送辦，全數由台中地檢署依加重竊盜罪嫌聲押。

警方將戴等4人移送。圖／警方提供
警方將戴等4人移送。圖／警方提供

警方說，戴男為首的竊盜集團過去多在北部犯案，成員僅2、3人，還會鎖定知名連鎖店下手，過去北部幾間餐飲店如一之軒、瓦城及糖村都曾被害。

不過相較警方公布戴過去在北部偷了哪幾間店，這次抓到戴偷了4家知名連鎖火鍋店、五金行及餐飲店等，台中第二分局卻表示，因檢察官指揮偵辦，拒絕透露店家為何。

戴男因竊盜前科累累，入獄服刑多年假釋後再犯，趁著南下台中投靠朋友時再度共謀行竊，陸續彰化、台中一路北上偷到桃園，警方接連獲保險箱失竊案，上月29日收網逮捕戴男並拘提3名同夥到案。

警方表示，戴男等人犯案前會先偷車當犯案運輸工具，行竊事穿戴手套、雨衣及安全帽，針對店家保險箱內財物行竊，有時或將保險箱整組竊走，且犯案時間均在1、2分鐘內即逃離現場，作案手法老練。

29日同時也在戴及同夥住著查獲2輛贓車、作案工具、毒品海洛因、贓款3萬6500元，及遭竊的保險箱等物，4人依加重竊盜罪嫌移，檢方均聲押。

戴男等人行竊的工具。圖／警方提供
戴男等人行竊的工具。圖／警方提供
遭竊的保險箱。圖／警方提供
遭竊的保險箱。圖／警方提供

保險 竊盜 假釋

延伸閱讀

台灣珍奶之父染疫猝逝 生前一度受疫情打擊虧損巨大

影／新店煙火哥半夜放炮挑釁公權力 法院終於裁定羈押

娃娃機店生意慘淡倒閉…老闆淪為小偷 士林夜市行竊遭逮

騎車搶奪、廟宇竊盜 雲林雙匪收押

相關新聞

桃園保大街頭執法受質疑 鄭文燦：警察必須強勢執法

桃園市警察局保安大隊員警29日巡邏盤查可疑車輛遭頑強抵抗，為此使用警棍破窗將人拉出車外制服，獲得不少掌聲，但由於其中一員...

連鎖店超怕！保險箱大盜橫行狂偷 敲不開就整個搬走

戴姓男子為首的竊盜集團專挑知名連鎖店保險箱下手，過去包括瓦城、糖村及一之軒都曾受害，戴假釋後重操舊業，又找3名同夥6月陸...

綠燈不走遭鳴喇叭 他下車放炮被警盯上…持毒友也栽了

台北市南港警分局前晚6時許獲報，民眾駕駛汽車行經南港路二段路口時，見號誌轉綠，前車卻遲不往前，遂鳴按喇叭提醒，未料前車駕...

提立委趙正宇920萬可疑挨告 議員葉元之：開民主倒車

新北市議員葉元之因在電視節目上，提到無黨籍立委趙正宇家中搜索出920萬元現金「啟人疑竇」，加上疑曾挖腳競選對手助理等，被...

離奇！車自撞散落20多顆子彈、彈殼 車上僅留一滴血跡

高雄市楠梓區典寶溪旁，日前有輛白色轎車自撞路樹，卻未見人影，民眾見狀以為是車禍報案，豈料警方到場卻發現，周遭散落子彈、彈...

桃園警壓制飛車犯強調無過當 學者籲留意「一關鍵」

桃園市保安警察大隊員警昨在蘆竹區路口逮捕4名攜槍毒、拒檢逃逸嫌犯，其中一名員警將人拖出車外後，持棍分別擊打倒地嫌犯後上銬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。