連鎖店超怕！保險箱大盜橫行狂偷 敲不開就整個搬走

戴姓男子為首的竊盜集團專挑知名連鎖店保險箱下手，過去包括瓦城、糖村及一之軒都曾受害，戴假釋後重操舊業，又找3名同夥6月陸續在台中犯下4案，若敲不開保險箱還會整個搬走，造成4間店遭受30多萬元損失，警方循線逮捕戴等4人送辦，全數由台中地檢署依加重竊盜罪嫌聲押。

警方將戴等4人移送。圖／警方提供

警方說，戴男為首的竊盜集團過去多在北部犯案，成員僅2、3人，還會鎖定知名連鎖店下手，過去北部幾間餐飲店如一之軒、瓦城及糖村都曾被害。

不過相較警方公布戴過去在北部偷了哪幾間店，這次抓到戴偷了4家知名連鎖火鍋店、五金行及餐飲店等，台中第二分局卻表示，因檢察官指揮偵辦，拒絕透露店家為何。

戴男因竊盜前科累累，入獄服刑多年假釋後再犯，趁著南下台中投靠朋友時再度共謀行竊，陸續彰化、台中一路北上偷到桃園，警方接連獲保險箱失竊案，上月29日收網逮捕戴男並拘提3名同夥到案。

警方表示，戴男等人犯案前會先偷車當犯案運輸工具，行竊事穿戴手套、雨衣及安全帽，針對店家保險箱內財物行竊，有時或將保險箱整組竊走，且犯案時間均在1、2分鐘內即逃離現場，作案手法老練。