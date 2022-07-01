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綠燈不走遭鳴喇叭 他下車放炮被警盯上…持毒友也栽了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

警方查扣麥男作案用炮竹。記者李隆揆／翻攝
警方查扣麥男作案用炮竹。記者李隆揆／翻攝
台北市南港警分局前晚6時許獲報，民眾駕駛汽車行經南港路二段路口時，見號誌轉綠，前車卻遲不往前，遂鳴按喇叭提醒，未料前車駕駛非但未前行，還持沖天炮下車，向後車吆喝並對空放炮，引起周遭眾人關注，隨後駕車離開。

轄區玉成派出所員警介入調查，調閱相關監視器以車追人，鎖定34歲麥男涉案，昨晚6時許在信義區捷運永春站附近查獲麥男車輛，上前盤查後發現麥男及其29歲王姓友人在車上。

麥男見員警找上門即坦承犯行，稱當時是認為後車在威脅、逼車，心生不滿才下車放炮；盤查過程中，員警也發現同行的王男形跡詭異，趁隙從右前座車窗丟出一包不明信封袋，經檢驗發現是毒品安非他命，王男見犯行敗露，也當場坦承持有毒品。

警方表示，麥男放炮時不顧一旁就是加油站，所為可能致周遭人員發生危險，王男則持有二級毒品，犯行明確，全案詢後分別依公共危險、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦；面對任何影響社會治安的行為，警方都將積極查緝，呼籲民眾切勿以身試法

警方查扣毒品安非他命及吸食器。記者李隆揆／翻攝
警方查扣毒品安非他命及吸食器。記者李隆揆／翻攝
警方查扣毒品安非他命及吸食器。記者李隆揆／翻攝
警方查扣毒品安非他命及吸食器。記者李隆揆／翻攝

毒品 加油站 監視器

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