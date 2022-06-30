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美甲師兼販毒首腦住處人贓俱獲 台中檢方起訴

中央社／ 台中30日電

台中警方查獲以張姓女子為首的販毒集團，發現張女是領有合格證照的美甲師，警方在張女住處人贓俱獲。全案移送後，台中檢方依違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵八隊今天發布新聞稿指出，民國110年底查獲1件販毒案，毒販透過通訊軟體推播販售毒品咖啡包牟利，查扣10餘包毒品咖啡包、第3級毒品愷他命及不法所得新台幣10多萬元。

警方追查發現，全案是以張姓女子（25歲）為首，組織販毒集團，負責供應毒品來源，並招攬其他共犯負責收帳、控機及指揮推播販賣。

偵辦員警進一步發現張女是取得合格證照的美甲師，每月以近5萬元租屋於市區豪宅公寓內，出入均以高級轎車代步，外型時髦亮麗，經濟狀況相當闊綽，販毒手法分工細膩，以供貨、推播販賣及運送方式獲取不法利益。

警方表示，今年1月持搜索票及拘票前往張女住處查緝，發現電視櫃放置點鈔機及聚財擺件「海蟾蜍」，還供奉象徵財源的金雞及金虎神位，連擺在客廳的花束也是用新台幣紙鈔成花朵組成，真的是「有錢花」。

警方還在現場查扣愷他命、毒品咖啡包、毒品梅錠、分裝袋、存摺、手機、點鈔機及現金40萬元等證物，查扣的毒品重量近700公克，全案依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

檢察官偵結後，全案依違反組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例等罪嫌起訴。

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