離奇！車自撞散落20多顆子彈、彈殼 車上僅留一滴血跡

高雄市楠梓區典寶溪旁，日前有輛白色轎車自撞路樹，卻未見人影，民眾見狀以為是車禍報案，豈料警方到場卻發現，周遭散落子彈、彈殼逾20顆，及2支球棒；因該車為權利車，這三天來令警方難以查到涉案人，至於現場是否有開槍掃射等情，仍待釐清。

這起離奇案件，發生於6月27日上午7時許，有民眾沿著寶溪南街與清豐六路沿著河堤運動，在偏僻的農地附近，意外發現有一白色轎車左前方撞到路樹，保險桿損毀，卻未見駕駛及任何人在場，便向警方通報車禍。

警方到場發現，車內竟留有2支球棒，周遭多顆已擊發彈殼、未擊發的子彈，數量初估約20多顆。

據悉，車上並無發現槍枝，留有大量檳榔汁一度被外界誤以為是血跡，車上僅遺留一滴疑似擦傷留下的血跡，車上也未發現彈孔，現場是否有開槍掃射等情，仍待釐清。