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桃園警壓制飛車犯強調無過當 學者籲留意「一關鍵」

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市保安警察大隊員警昨在蘆竹區路口逮捕4名攜槍毒、拒檢逃逸嫌犯，其中一名員警將人拖出車外後，持棍分別擊打倒地嫌犯後上銬，作為強勢引發輿論讚賞，但學者也提醒，若嫌犯並未有明顯反抗、企圖脫逃行動，棍打恐有執法過當疑慮。

針對執法過當疑慮，保安警察大隊昨也回應，王嫌等4人駕駛行為嚴重危害用路人安全，警方出於急迫需要使用強制力，無過當問題。

根據網路曝光影片，當時有兩名犯嫌已遭員警壓制在地，保大員警再將另外兩名犯嫌拉出車外，一嫌還跌坐地上時就被員警持棍打頭1次，另一嫌已趴地又遭員警連續棍擊背部2次，被打頭的嫌犯抱頭尚未趴好，肩膀再度被擊打1次。

中央警察大學行政警察學系教授許福生表示，這起案件嫌犯多次衝撞員警、抗拒逮補，警方大聲喝斥、動用高強制力並無問題，但若嫌疑人被拖出車外倒地後，已完全在警方實力控制下，並未有明顯反抗、企圖脫逃行動，這時若員警再用警棍擊打，執法有超過必要程度的疑慮。

許福生指出，根據最高法院30年上字第1070 號刑事判例，員警依法逮捕犯罪嫌疑人時，若遇有抵抗，雖可以武力排除之，但程度以能達逮捕目的為止，若超過程度就是非法。

許福生說，除非現場員警研判尚未掌控現場，否則還是應秉持「必要強制力」執法原則，依法行政，犯嫌違法自有國法相繩，警方應強調程序正義的「精緻執法」，而非只注重結果的「強勢執法」。

警方「強勢作為」昨受到輿論一面倒支持與贊同，市長鄭文燦昨也在臉書貼出追捕影片支持警方作為，表示被逮4名犯嫌持有改造手槍武器，且王姓駕駛行為嚴重危害用路人安全，出於急迫性，警方第一時間必須以強制力嚴格執法。

桃園保安大隊員警將白色轎車內4人強力拖出並壓制，犯嫌趴地時也遭警棍擊打，束手就擒。記者楊湛華／翻攝
桃園保安大隊員警將白色轎車內4人強力拖出並壓制，犯嫌趴地時也遭警棍擊打，束手就擒。記者楊湛華／翻攝

警察 桃園

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