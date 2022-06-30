破獲吸收少年討債、簽賭、走私案 4中警表現傑出獲表揚

台中市警局第一、豐原、烏日分局3名偵查佐吳治明、尤柏舜、李育誌，以及少年警察隊小隊長林振宏，因破獲少年網路簽賭、走私、暴力討債案件有功，昨天獲得市警局長蔡蒼柏頒發茶葉禮盒表揚，其中吳、林獲得警政署評定為少年保護工作績優警員，蔡說，希望同仁見賢思齊，共同防範少年犯罪，讓台中市成為宜居城市。

台中市警局表示，今年「內政部警政署110年度少年保護工作績優員警」，一共推薦四人參加徵選，包括少年警察隊小隊長林振宏、第一分局偵查佐吳治明、豐原分局偵查佐尤柏舜、烏日分局偵查佐李育誌等4人，最後由林振宏、吳治明獲得警政署評定出線，昨天由市警局長蔡蒼柏頒給四人茶葉禮盒，另外也轉頒警政署獎牌、獎勵金給林、吳。

市警局說，小隊長林振宏個性溫和、有愛心及耐心，此次因查獲學生涉嫌校園網路簽賭、查獲成年人涉賣二、三級毒品給少年入選，吳治明辦理少年保護相關工作11年，有高度熱忱，此次與調查局查獲歹徒國外寄送毒品郵包查有功入選。

市警局說，另外尤柏舜、李育誌查獲成年人吸收少年組成暴力討債集團、車手團，查獲不法贓款數百萬元，也防止毒品入侵校園，績效卓著入選。