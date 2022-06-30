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臉書社群公開賣槍 警研判是詐騙釣魚文

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台灣槍枝氾濫？臉書社群「北斗人大小事」出現販售改造槍枝的PO文，北斗警分局也看到另一則在網路賣槍枝的貼文；警方懷疑是詐騙集團企圖「假賣槍，真詐財。」已循線鎖定特定對象。

警方調查，南彰化臉書社群被PO文賣槍，網友J晾照片註明「鐵改 貝瑞塔92」，販賣物品是一把槍和10發子彈，另一個賣槍貼文註明槍枝是「黑貂蟬」也附10發子彈。

北斗警分局今天表示，網路已不只一、兩次出現賣槍文，經查大多數是賣家以玩具手槍詐騙買家，販賣槍枝是違法行為，只要PO文警方就能依違反社會秩序維護法查辦，若送鑑定槍枝是改造或制式手槍，可依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

警方研判這些社群網站賣槍貼文多半是詐騙集團所為，等買家匯款就搞失聯，過去已有類似案件，買槍民眾不敢聲張報警，只能自認倒楣，警方已鎖定在「北斗人小大小事」等臉書社群網站PO文者IP，將查緝販賣槍枝的幕後集團。

出現在臉書社群的賣槍圖文引起警方重視，已展開偵辦。圖／截自臉書社群網站
出現在臉書社群的賣槍圖文引起警方重視，已展開偵辦。圖／截自臉書社群網站

槍枝 詐騙集團

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