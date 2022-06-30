臉書社群公開賣槍 警研判是詐騙釣魚文

台灣槍枝氾濫？臉書社群「北斗人大小事」出現販售改造槍枝的PO文，北斗警分局也看到另一則在網路賣槍枝的貼文；警方懷疑是詐騙集團企圖「假賣槍，真詐財。」已循線鎖定特定對象。

警方調查，南彰化臉書社群被PO文賣槍，網友J晾照片註明「鐵改 貝瑞塔92」，販賣物品是一把槍和10發子彈，另一個賣槍貼文註明槍枝是「黑貂蟬」也附10發子彈。

北斗警分局今天表示，網路已不只一、兩次出現賣槍文，經查大多數是賣家以玩具手槍詐騙買家，販賣槍枝是違法行為，只要PO文警方就能依違反社會秩序維護法查辦，若送鑑定槍枝是改造或制式手槍，可依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。