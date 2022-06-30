影／欠債還比債主兇！ 5人追討債務反遭20多人砍傷

台中市謝姓男子因與簡姓女子有債務糾紛，28日凌晨率眾至南投市樂利路簡女住處討債，簡女向朱姓男友求援，朱叫了20多人，持刀械棍棒將謝姓男子3人砍傷，南投警分局追捕，逮捕主嫌朱姓男子7人，依殺人未遂、組織犯罪等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

警方調查，謝姓男子和簡女曾是同事，簡女向謝借了85萬元，謝多次催討，簡女都避不見面。28日凌晨，謝男和5名男子到簡女住處討債，由於簡女不在家，謝男要求簡母當場打電話給簡女，要她出面處理債務。

簡女知道債主追上門，打電話給朱姓男友，表示父母遭人騷擾，朱男為替女友出氣，竟然找了20多人，帶著刀械、棍棒趕到簡家，就在巷口對著謝男等人一陣砍打圍毆，謝男等人措手不及，包括陳姓、姜姓、蔣姓3名男子分別被砍傷、毆傷，頭破血流。

南投警分局獲報後，啟動快打優勢警力到場處理，但朱姓男子已鳥獸散，3名傷者則送醫治療。