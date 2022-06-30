影／台中街頭約分手談判釀2傷疑有槍 警查證：玩具槍

台中市警方在今天凌晨獲報，東區福智街有鬥毆事件，還傳現場有人拿槍，警方獲報到場，發現地上有一個玩具槍的彈匣，另外有兩名男子受傷，據查，全案是因趙姓女子與蒲姓男子相約分手，雙方各帶友人到場，期間趙女一方有人拿持玩具槍攻擊，才釀2人受傷，全案將依傷害、妨害秩序罪送辦。

第三警分局東區分駐所在今天凌晨零時許獲報，東區福智街有街頭鬥毆案件，民眾報稱有涉案人持疑似槍械的物品，警方到場時，涉案人已鳥獸散，蒲姓男子（27歲）與黃姓友人（20歲）則分別受有腹部擦挫傷、頭部撕裂傷等傷勢，經送醫後無大礙。

經初步調查，全案是蒲男與趙女（22歲）在現場相約談分手，蒲男帶了黃姓友人赴會，趙女則是帶了吳男（30歲）到場，另外現場還認識雙方的有廖姓、蔡姓友人到場關心，雙方疑因談判過程有爭執，才爆發拉扯的肢體衝突，其中有一方疑有拿出玩具槍攻擊，導致彈匣掉落地面，目前警方已查緝4人到案。