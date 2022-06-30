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影／長腿美甲師每月花5萬住七期 原來是販毒賺暴利

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大在今年1月間透過毒品案件溯源，查出妙齡的張姓女子涉嫌販毒，經蒐證完備後前往搜索七期一棟豪宅搜索時，發現身材窈窕、外型亮麗的張女具有美甲師執照，每月花5萬元房租，居住該處，住處還有市價百萬的K他命等毒品以及贓款40萬元，台中地檢署偵結，依毒品罪起訴張女。

台中市刑大偵八隊今年1月間偵辦毒品案，透過網路軟體推播等線索，陸續查緝4名藥腳到案，向上溯源發現，張姓女子（25歲）是提供毒品的上手，全案報請台中地檢署檢察官指揮後，持搜索票前往西屯區市政北一路的張女住處查緝。

辦案人員查緝過程中發現，張女駕駛百萬的賓士名車，以每月房租5萬元的價格承租該處，張女除了外型出眾外，還擁有美甲師的執照。

另外警方搜索時也發現，張女為了招財，在電視櫃旁放置點鈔機、聚財擺件「海蟾蜍」，連擺在客廳的花束，也是用鈔票摺成花朵組成，現場也查扣420克的K他命，以及毒品咖啡包、梅錠、分裝袋、存摺、手機、點鈔機、現金40萬元等贓證物，查扣毒品近700克，市價近百萬元。

張女在警詢時，對於毒品上手交代不清，但有承認相關涉毒犯行，全案依毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署後，檢方偵結起訴。

台中市刑大隊呼籲，查緝毒品為警方當前重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

台中市張姓女子是美甲師，外型出眾，但被警方掌握涉嫌販毒，查獲市價近百萬的K他命等毒品，以及現金40萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子是美甲師，外型出眾，但被警方掌握涉嫌販毒，查獲市價近百萬的K他命等毒品，以及現金40萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子是美甲師，外型出眾，但被警方掌握涉嫌販毒，遭台中地檢署起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子是美甲師，外型出眾，但被警方掌握涉嫌販毒，遭台中地檢署起訴。記者陳宏睿／翻攝

台中市張姓女子是美甲師，涉嫌販毒遭逮，警方搜索時在屋內發現各類招財物品。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子是美甲師，涉嫌販毒遭逮，警方搜索時在屋內發現各類招財物品。記者陳宏睿／翻攝

台中市張姓女子是美甲師，涉嫌販毒遭逮，警方搜索時在屋內發現各類招財物品。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子是美甲師，涉嫌販毒遭逮，警方搜索時在屋內發現各類招財物品。記者陳宏睿／翻攝

台中市張姓女子是美甲師，涉嫌販毒遭逮，警方搜索時在屋內發現各類招財物品。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子是美甲師，涉嫌販毒遭逮，警方搜索時在屋內發現各類招財物品。記者陳宏睿／翻攝

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