台中滷肉飯命案主嫌落網 4人包含兄弟檔遭檢方聲押禁見

桃園天道盟正義會10多名分子上周五（23日）到台中吃喝玩樂，在第二市場知名滷肉飯和黃姓男子等5人起衝突，林等涉嫌持皮帶刀刺死黃，警方當天逮捕其中5人，昨再南下屏東墾丁拘捕林姓主嫌、謝男及邱姓兄弟檔等4人，台中地檢署依殺人罪嫌向法院聲請羈押。

檢警調查，帶頭的林姓主嫌（30歲）當天和朋友一起到台中玩，23日早上6點多至第二市場知名滷肉飯吃早餐，疑向因認錯人向黃姓男子打招呼，黃不解反問「你誰啊？」「我不認識你啊」，雙方接連爆發2波衝突。

林等10多人朝黃仍木頭桌椅、為毆打趴在地，還拿皮帶刀攻擊，黃胸口、背部各中1刀傷及臟器倒臥血泊慘死，林眼見事情鬧大竟分乘3輛車逃逸。台中警方當天北上桃園逮捕游姓男子4人，檢方聲押游獲准，諭知其餘3人交保。

檢警再循線追查，昨南下遠赴屏東墾丁拘捕林姓主嫌，以及邱姓兄弟檔及謝姓共犯4名男子，但因現場混亂，監視器僅拍到一群人扭打、拉扯，是誰持刀刺殺仍需比對證詞釐清。

檢方今複訊後，認為林等4人涉犯殺人、傷害及攜帶兇器在公共場所對他人施強暴脅迫罪嫌重大，所犯最輕本刑5以上重罪，有逃亡、串證及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。