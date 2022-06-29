毒蟲開賓士「車牌太翹」遭警攔查 又因白色粉末身分露餡

高雄36歲莊姓男子昨天駕駛黑色賓士轎車外出，疑將車牌改成「翹牌」引起巡邏員警注意便上前攔查。將人攔下後，莊男言詞閃爍、神情緊張，警方又在車內有白色粉末，他才坦承有攜帶毒品；警詢後，將人依毒品危害防制條例移送。

湖內警分局一甲派出所員警於6月28日上午9時許，在環球路上發現一輛賓士轎車車牌太翹形跡可疑，員警見狀，一路尾隨到至湖內區中山路，隨後上前攔查。

莊男遭攔查下時，言詞閃爍、神情緊張，起初他警方說，車輛是自有，後又改口是公司車，至於車牌改成「翹牌」是自行改裝，還佯稱有通過驗車；隨後員警透過車窗，發現車內杯架上有不明粉末，徵得他同意打開車門查看，車內充滿異味。