身背5案通緝犯藏身花蓮 吉安警查獲起出毒品美得眠
36歲江姓男子被多縣市院檢發布通緝，逃亡1年多四處租屋藏匿，花蓮吉安警分局員警接獲情資，到在市區一間出租套房將他逮捕，還起出3級毒品美得眠20顆，除了解送歸案，也依違反毒品違害防制條例送辦。
警方調查，江姓男子因涉及毒品、詐欺等多案，目前被花蓮地檢署、台中地方法院、士林地檢署、台北地方法院、台中地檢署等司法單位發布通緝。
吉安警分局北昌派出所員警接獲情資，指江姓通緝犯藏身花蓮一處出租套房，28日深夜前往查緝。江男原本謊報身分，但員警眼尖發現他的證件就在旁邊，江男發現騙不過，乖乖束手就縛，員警在他的皮包中發現20顆總重7.1公克的美得眠，依法送辦。
警方表示， 111年暑期青春專案即將開始，以「防制少年接觸新興毒品」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「少年深夜留連不當場所等偏差行為」為5大主軸，將持續加強宣導和查緝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言