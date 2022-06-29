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身背5案通緝犯藏身花蓮 吉安警查獲起出毒品美得眠

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮吉安警查獲被多個院檢通緝的江姓通緝犯，並在他皮包起出3級毒品美得眠。圖／警方提供
花蓮吉安警查獲被多個院檢通緝的江姓通緝犯，並在他皮包起出3級毒品美得眠。圖／警方提供

36歲江姓男子被多縣市院檢發布通緝，逃亡1年多四處租屋藏匿，花蓮吉安警分局員警接獲情資，到在市區一間出租套房將他逮捕，還起出3級毒品美得眠20顆，除了解送歸案，也依違反毒品違害防制條例送辦。

警方調查，江姓男子因涉及毒品、詐欺等多案，目前被花蓮地檢署、台中地方法院、士林地檢署、台北地方法院、台中地檢署等司法單位發布通緝。

吉安警分局北昌派出所員警接獲情資，指江姓通緝犯藏身花蓮一處出租套房，28日深夜前往查緝。江男原本謊報身分，但員警眼尖發現他的證件就在旁邊，江男發現騙不過，乖乖束手就縛，員警在他的皮包中發現20顆總重7.1公克的美得眠，依法送辦。

警方表示， 111年暑期青春專案即將開始，以「防制少年接觸新興毒品」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「少年深夜留連不當場所等偏差行為」為5大主軸，將持續加強宣導和查緝。

花蓮吉安警查獲江姓通緝犯，並在他皮包起出3級毒品美得眠。圖／警方提供
花蓮吉安警查獲江姓通緝犯，並在他皮包起出3級毒品美得眠。圖／警方提供

毒品 通緝 花蓮

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