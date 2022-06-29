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3男3女徹夜歡唱遇警臨檢 毒品掉滿地4人遭法辦
「我酒醉想吐，想進廁所」19歲顏姓男子今天清晨6點在台南市中西區一家KTV遇警方臨檢，起身要進廁所時竟從口袋中掉出K他命毒品，2包共重88公克，另同行3人採檢尿液呈現毒品陽性反應。警詢後顏等4人被依毒品危害防制條例罪嫌法辦。
台南市警二分局中正派出所員警，今天清晨6點多在金華路某KTV實施臨檢時，一打開3樓廂即散發出毒品塑膠惡臭，包廂內3男3女等6人顧客一見警察神色緊張。
其中顏姓男子並立即起身，並以「酒醉想吐」等理由想鑽進廁所，為警攔阻後竟從口袋中掉出1包疑似毒品粉末散落滿地，當場為警察查獲。後續再於顏身上起獲另1包毒品粉末，帶回檢驗都呈現第3級毒品K他命陽性反應，重達88克。
警方帶回6人實施尿液檢驗，其中顏（19歲）、曾（27歲）、楊（21歲）姓男子及李（25歲）姓女子呈現吸食毒品陽性反應。警詢後將顏等4嫌依毒品罪嫌法辦，並追查毒品來源。
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