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毒蟲拉車門偷錢包 超商盜刷信用卡10次買遊戲點數賭博

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

毒蟲許姓男子日前隨機拉開汽車車門，涉嫌竊走林姓駕駛的錢包，在超商盜刷10筆信用卡，林姓駕駛收到盜刷訊息報案。警方調閱超商監視器，一眼認出許男就是轄區內毒品人口，涉有重嫌隨即查緝到案，依竊盜罪嫌移送法辦。

關渡派出所指出，林姓駕駛報案稱，收到信用卡公司簡訊通知消費訊息，發現遭人盜刷信用卡，損失約2萬元，且原本停在路邊的汽車副駕駛座置物箱，遭人打開偷走錢包。

警方調閱監視器案發當晚天色昏暗、傾盆大雨，加上位處視線死角難以追緝，警方鍥而不捨，分析信用卡盜刷紀錄，發現犯嫌在超商盜刷信用卡，調取超商監視器，一眼認出盜刷者疑似為轄區毒品列管人口，涉有重嫌循線追緝到案，依竊盜罪嫌送辦。

許男聲稱，沒錢買毒，隨機拉路邊車輛車門，發現林姓駕駛車輛未上鎖，偷走了車內錢包並盜刷信用卡買遊戲點數，花用在博奕網站。

北投分局呼籲，路邊停放車輛時，避免放置貴重物品，並請使用防盜鎖、方向盤鎖或輪胎大鎖等，不讓宵小有機可乘；如民眾有發現疑似竊嫌，也請儘速與轄區派出所聯繫，共同防止竊盜案件。

許男涉嫌偷走錢包盜刷信用卡。記者蕭雅娟／翻攝
許男涉嫌偷走錢包盜刷信用卡。記者蕭雅娟／翻攝

盜刷 超商 信用卡

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