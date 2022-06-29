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偽裝成天九牌牌支 新興毒品包裝推陳出新
28歲邱姓男子今天清晨3點多駕車行經在台南市海佃路一段，因形跡可疑，被巡邏員警攔下盤查，邱坦承嘿色袋子內有毒品，並取出印有「天九牌樣式」的毒品咖啡包，邱尿液經快篩檢驗結果，呈安非他命與K他命陽性反應，警詢依毒品危害防制條例罪嫌法辦。
台南市警五分局開元派出所員警今天清晨3點多，在北區海佃路一段，發現一輛白色轎車形跡可疑，上前盤查邱姓男駕駛。
盤查過程中，員警見駕駛座車門有一黑袋子，邱見無法閃躲，坦承內有毒品咖啡包，並主動取出印有「天九牌樣式」的混和毒品咖啡包。
警方將查扣毒品咖啡包初篩，其中天九牌包裝2包呈二級安非他命陽性反應，其餘3包均為三級K他命，邱嫌尿液經快篩檢驗結果呈安非他命與K他命陽性反應，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送南檢法辦。
警方局呼籲，販毒集團為了吸引年輕買家，會將毒品咖啡包用卡通人物、動漫及甚至「清冠一號」字樣包裝，吸引年輕人接觸，將持續針對毒品案件刨根溯源，防制新興毒品氾濫、危害民眾健康。
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