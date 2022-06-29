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男子步出飯店遇警神色緊張 一問便自認帶毒品

聯合報／ 記者林保光／即時報導

方姓男子昨天在高雄離開飯店，遇警方卻顯出神色緊張，要避開員警，高雄市警保安大隊員警上前要詢問他的身分，方自知躲不過眼尖員警，自己拿出口袋內的安非他命和K菸，經警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市警保安大隊表示，昨天下午2點30分，保大特勤中隊雷虎警組員警，巡邏經過高雄市三民區建國路與忠孝路口，發現方姓男子（25歲）從飯店快步走出，神色異常，員警直覺有異才上前盤查。

員警詢問方的身分，方有些不安，員警提及有沒有帶違禁物品，方姓男子點頭承認，從短褲口袋內拿出3包安非他命，以及4根摻有K他命的香菸，經警方帶回隊部詢問後，將他依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

警方逮捕涉嫌持有毒品的方姓男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌持有毒品的方姓男子。記者林保光／翻攝

高雄市 毒品 反毒

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