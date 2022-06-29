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棒球隊小心！男持球棒叫囂 遭法官認具殺傷力罰3千並沒收

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

20歲陳姓大學生因女友在超商與陳姓同事工作上糾紛，6月5日晚間持球棒偕同王姓友人到超商找對方理論，一到場即以球棒指向對方叫囂，經報警後他才將球棒交給王男轉交對方保管，辯稱用來防身，不為法官接受，認他手持球棒實為恫嚇對方，依社維法裁罰3千元並沒收球棒。

球棒是運動器材或凶器？邇來不少人在車上藏有球棒，遇到紛爭，就會把它拿來當成凶器，作為鬥毆的工具，造成社會問題。

警方調查，陳姓男大生因女友抱怨，與超商陳姓同事間有工作糾紛，6月5日晚間11時50分許，持球棒1支，偕王男至超商與對方理論，到場後即以該球棒指向對方及叫囂，經對方報警後，他才將球棒交給王男轉交對方保管，並等候警察到場。

警方認他無正當理由攜帶球棒，與店員爭吵，滋擾店家營運，而有違反社會秩序維護法行為，違反社維法移送審理，法官依扣案筆錄及扣案物照片顯示，認男大生攜帶的棒球棍長達21公分，足對人生命、身體、安全構成威脅，自屬社維法中所定具有殺傷力的器械。

然而，男大生辯稱，他攜帶棒球棍是防身用，但從他一開始即持球棒指向店員叫囂可知，他攜帶棒球棍的真正用意在於依此恫嚇對方。

台南簡易庭審酌陳男年僅20歲，現為大學學生、家境小康等情，及違章行為、對社會秩序造成危害、及其犯後態度等一切情狀，認他無正當理由攜帶具有殺傷力器械，處罰鍰3千元，並沒收球棒，期被移送人能切實悔改，勿再有違序行為。

台南簡易庭認陳姓男大生無正當理由攜帶具有殺傷力器械，處罰鍰3千元，並沒收球棒，期被移送人能切實悔改，勿再有違序行為。圖／本報資料照
台南簡易庭認陳姓男大生無正當理由攜帶具有殺傷力器械，處罰鍰3千元，並沒收球棒，期被移送人能切實悔改，勿再有違序行為。圖／本報資料照

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