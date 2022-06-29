25年前逃過警匪槍戰 強盜犯的通緝令失效 免訴

男子王健中1996年與藍信祺等人犯下強盗案，又計畫再搶民宅犯案，行前遭遇盤查爆發警匪槍戰，藍被擊中小腿，王逃逸，一逃25年，法官對王發布通緝令，台北地院審理考量追訴權時效已消滅，通緝令失效，判王免訴。可上訴。

王健中、藍信祺等人是於1996年2月22日在彭姓被害人的住宅行搶，一干人等手持手槍、開山刀、電擊棒、手銬、膠帶侵入彭宅，將彭家全家綑綁住，盜取財物40萬元及勞力士名表。

1996年3月20日，王、藍再備妥手槍等作案工具、準備強盜基隆市的李姓男子，但遭警察盤查，警匪雙方駁火，藍使用槍械欲逞兇，警察先發制人開槍射擊藍的小腿，王則乘機逃逸。