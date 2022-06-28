影／為逮台中滷肉飯殺人犯 警墾丁民宿搜一夜今抓4人

桃園中壢天道盟林姓男子等人23日南下台中玩樂，在第二市場吃滷肉飯時，與黃姓男子因「認錯人」起衝突，黃遭利器刺死，警方同日先逮涉案5人，昨天發現林姓男子等人，一路從桃園北上轉往花東後，繞了半個台灣，藏身墾丁，警方搜了一夜的民宿後，今天順利在屏鵝公路抓人。

據查，涉案的林姓男子（30歲）素行不良，平時在桃園活動，有天道盟背景，23日與6名友人南下台中，與台中3名友人會合後，一行10人在台中吃喝玩樂，23日清晨6時許，林等10人前往台中市第二市場知名滷肉飯吃早餐。

當時與林同行的謝姓男子，疑因「認錯人」，朝著同樣在該處用餐的黃姓男子等5人打招呼，但黃回應「你誰啊，不認識你」，引來謝等人不滿，接著黃又以手機打電話，並在電話中說「快點過來啊」，林等人以為黃在「叫支援」，進而爆發肢體衝突，過程中林一方有人持利器，刺中黃左胸，因穿刺深及心臟、肺臟，黃送醫不治。

林等人犯案後分搭三輛轎車鳥獸散，第一警分局獲報後，報請台中地檢署檢察官林俊杰指揮，成立專案小組偵辦，同日先到桃園逮回游姓男子等5名涉案人，其中游遭檢方依殺人罪聲押獲准，三人交保、一人請回。

專案小組再以車追人，並透過大數據分析，掌握在逃的林姓男子等人的行蹤，發現桃園縣平鎮區的一處廠房，是林等人出沒的熱點區域，昨天晚間持搜索票前往查緝，帶到廠房內的3名涉案人，另外查扣3公斤、含有K他命成分的香菸、分裝器材的贓證物。

專案小組再追查，林姓男子等人沒有在該處廠房，反而是開車一路北上，再從基隆南下轉往花蓮、台東，接著落腳在屏東墾丁一帶，甚至有出現在墾丁大街，懷疑林等人藏身在附近，並有外出採買。

專案小組昨晚追到墾丁，查訪附近民宿，但都沒有查獲林男等人蹤影，不過今天上午10時許，林男使用的車輛被掌握出現在枋寮的必經道路台26線（俗稱屏鵝公路），警方設立攔截點後，順利帶回林等涉案4名嫌犯。

據透露，林姓男子是該團人的「帶頭阿哥」，但是否為持利刃行凶之人，還是為其他共犯所為，因現場監視器拍攝角度問題，沒有清晰拍攝到何人動手，持刀者身分仍是檢警追查重點，目前全案依殺人、傷害致死、毒品罪方向偵辦。

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