台中小吃店肢體衝突1死案 警共計逮14人法辦
台中市第二市場內某家小吃店23日爆發肢體衝突釀1死，警方今天在屏東縣逮捕主嫌林男與同夥等共4人，並在桃園市順勢查獲與林男有關的毒品工廠，全案共逮捕14人，都依法送辦。
台中市警察局第一分局告訴中央社記者，桃園市29歲林姓男子等7人，22日到台中市與3名友人共計10人，前往夜店飲酒聚餐後，23日清晨6時許到台中市中區第二市場內一家小吃店用餐。
林男陣營中的謝男，見另一方黃姓男子等5人也到店內用餐，以為遇到熟人上前攀談，黃男認為不認識，回謝男「我又不認識你」，謝男認為對方態度不佳，雙方爆發口角，在同行友人勸阻下，雙方點餐後各自找位置用餐。
席間，黃男打電話給友人稱「一起來吃早餐」，林男陣營在隔壁桌聽聞，認為對方挑釁要糾眾到場，林男陣營待黃男掛斷電話後，立即與同夥持現場桌椅，毆打黃男等5人，過程中林男拿出預藏的皮帶刀對黃男攻擊，林男等人犯案後，分乘3輛自小客車逃逸。
警方獲報到場，將受傷的黃男等3男2女共5人送醫，其中黃男送醫後傷重不治，其餘4人無大礙。案發後，警方立即組成專案小組偵辦，當天先逮捕開車的游男與同夥等5人，其中游男涉殺人罪嫌重大，24日向法院聲押禁見獲准，另4人獲裁定交保或請回。
專案小組查出，林男等人有天道盟正義會的幫派背景，先查獲與林男有關的一處博弈機房，26日於桃園市查獲林男等人經營的一處毒品分裝工廠，查扣含有毒品K他命的香菸等證物。
辦案人員今天循線前往屏東縣墾丁地區，逮捕林男與共犯謝男等4人偵辦，警方全案共計逮捕林男等14人，依殺人、傷害致死、毒品等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。
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