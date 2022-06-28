男子開車恍惚撞樹酒測值零 澎湖警查獲毒駕送辦
黃姓男子今天駕車恍惚撞向對向車道路樹，僅受擦傷。警方進行酒測，結果為零，但在車內查獲K盤1組，經初篩呈現愷他命陽性反應，馬公警分局將黃男依毒駕的公共危險罪嫌送辦。
馬公警分局發布訊息指出，交通分隊今天中午接獲報案，指稱馬公市新生路與永順街口發生一起自小客車自撞路樹事故。獲報後，立即派員前往處理。
警方表示，黃男駕駛自小客車由新生路東往西方向行駛，行經新生路與永順街口，疑因不明原因衝向對向車道自撞路樹。黃男僅輕微擦挫傷，但拒絕送醫，警方進行酒測，發現酒測值為零。
警方指出，黃男雖無酒駕，但神情恍惚，並在自小客車內發現電子磅秤等，除通知偵查隊到場外，並請示澎湖地檢署獲指示逕行搜索。
警方隨後在車內發現有K盤1組，初篩呈現愷他命陽性反應，全案依毒駕的公共危險罪嫌，移送澎湖地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言