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男子開車恍惚撞樹酒測值零 澎湖警查獲毒駕送辦

中央社／ 澎湖縣28日電

黃姓男子今天駕車恍惚撞向對向車道路樹，僅受擦傷。警方進行酒測，結果為零，但在車內查獲K盤1組，經初篩呈現愷他命陽性反應，馬公警分局將黃男依毒駕的公共危險罪嫌送辦。

馬公警分局發布訊息指出，交通分隊今天中午接獲報案，指稱馬公市新生路與永順街口發生一起自小客車自撞路樹事故。獲報後，立即派員前往處理。

警方表示，黃男駕駛自小客車由新生路東往西方向行駛，行經新生路與永順街口，疑因不明原因衝向對向車道自撞路樹。黃男僅輕微擦挫傷，但拒絕送醫，警方進行酒測，發現酒測值為零。

警方指出，黃男雖無酒駕，但神情恍惚，並在自小客車內發現電子磅秤等，除通知偵查隊到場外，並請示澎湖地檢署獲指示逕行搜索。

警方隨後在車內發現有K盤1組，初篩呈現愷他命陽性反應，全案依毒駕的公共危險罪嫌，移送澎湖地檢署偵辦。

毒駕 澎湖

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