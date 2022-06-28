台中滷肉飯殺人案 警循線抓人意外破獲毒品分裝廠

桃園中壢天道盟背景的林姓男子等10人，23日清晨在第二市場吃滷肉飯時，僅因與黃姓男子打招呼時「認錯人」，黃遭林等人持皮帶刀殺害，第一警分局成立專案小組追查，昨晚到桃園平鎮搜索時，破獲一處毒品分裝工廠，警方今早再循線前往屏東墾丁，帶回涉案林等4人送辦。

第一警分局長張啟祥表示，今天是案發的第五天，上午有到死者的靈前上香，也向家屬說明相關案情進度，沒想到才上完香，即接到同仁回報，已在屏東墾丁查獲林姓男子等涉案4名嫌犯，以告慰死者在天之靈。

據查，全案是林姓男子等10人在23日到台中飲酒作樂後，清晨前往台中市第二市場吃滷肉飯，期間與黃姓死者因「認錯人」產生糾紛，黃遭皮帶刀刺死，全案由第一警分局成立專案小組追查，意外在昨天晚上前往桃園平鎮、中壢地區搜索時，破獲與林有關的一處毒品分裝工廠，查扣含有K他命成分的香菸、分裝工具等贓證物。