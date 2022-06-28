聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中滷肉飯殺人案 警循線抓人意外破獲毒品分裝廠
桃園中壢天道盟背景的林姓男子等10人，23日清晨在第二市場吃滷肉飯時，僅因與黃姓男子打招呼時「認錯人」，黃遭林等人持皮帶刀殺害，第一警分局成立專案小組追查，昨晚到桃園平鎮搜索時，破獲一處毒品分裝工廠，警方今早再循線前往屏東墾丁，帶回涉案林等4人送辦。
第一警分局長張啟祥表示，今天是案發的第五天，上午有到死者的靈前上香，也向家屬說明相關案情進度，沒想到才上完香，即接到同仁回報，已在屏東墾丁查獲林姓男子等涉案4名嫌犯，以告慰死者在天之靈。
據查，全案是林姓男子等10人在23日到台中飲酒作樂後，清晨前往台中市第二市場吃滷肉飯，期間與黃姓死者因「認錯人」產生糾紛，黃遭皮帶刀刺死，全案由第一警分局成立專案小組追查，意外在昨天晚上前往桃園平鎮、中壢地區搜索時，破獲與林有關的一處毒品分裝工廠，查扣含有K他命成分的香菸、分裝工具等贓證物。
第一警分局將在今天下午4時許，召開記者會，說明案件進度，全案一共逮回14名涉案人，其中不乏有涉案人遭通緝，全案將依毒品、傷害致死、殺人等罪，移送台中地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言