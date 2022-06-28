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越南籍壯碩紅衣男藏辣椒園工作 專勤隊長手到擒來

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

越南藉男子阿冠日前到台東鹿野某辣椒農場工作，因身材高大，在眾多農忙女性中特別突出，台東縣專勤隊長行經該辣椒園發現阿冠，進場詢問後，確認為來台逾期未歸移工，帶回詢問後送高雄收容所等待遣返。

台東縣專勤隊長黃志明表示，身為農家子弟，經過農園、農作總會多看幾眼，日前行經鹿野一處辣椒園，發現在眾多農忙女性中，有1名穿著紅衣且身高170餘公分壯碩男子，怎麼看都不像是農場辣椒工作員，決定進辣椒園查看。

他說，入園後先與辣椒園主人交流「辣椒經」，仔細觀察紅衣男子，並找機會和男子攀談，紅衣男還一度把他認成觀光客，親切地拿著剛採收的辣椒介紹「台東的辣椒，非常辣喔！」經現場查證身分，阿冠是逾期停留越南籍人士，透過同鄉友人介紹到辣椒園工作，立即將阿冠帶回專勤隊。

黃志明說明，為保障國人合法工作權益，移民署持續加強查緝非法外來人口，以維護社會秩序；同時也提醒民眾，若貪圖一時方便，聘僱未經許可外來人口非法工作，經查獲將依違反就業服務法函送地方勞政主管機關裁處，最高可處新臺幣75萬元罰鍰。

5年內再犯更涉及刑責；另居間媒介外國人非法工作，最高也可處新臺幣50萬元罰鍰，請民眾切勿心存僥倖。若發現聘僱或媒介非法外來人口工作情事，請踴躍向臺東縣專勤隊檢舉。

越南藉男子藏身台東鹿野某辣椒農場工作，因身材壯碩，在眾多農忙女性中特別突出。記者卜敏正／翻攝
越南藉男子藏身台東鹿野某辣椒農場工作，因身材壯碩，在眾多農忙女性中特別突出。記者卜敏正／翻攝
越南藉男子藏身台東鹿野某辣椒農場工作，因身材壯碩，在眾多農忙女性中特別突出。記者卜敏正／翻攝
越南藉男子藏身台東鹿野某辣椒農場工作，因身材壯碩，在眾多農忙女性中特別突出。記者卜敏正／翻攝

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