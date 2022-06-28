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妙齡女交網路男友 正猶豫買點數...下秒竟收血腥恐嚇照
台南22歲廖姓女子透過網路認識自稱「嘉迪」男網友，2人互相加LINE後，對方要求她先到超商買2萬5千元遊戲點數才能見面，廖女猶豫了一下，他就傳了血腥照片威脅，她嚇得花容失色，趕快到超商要買巨額點數，店員驚覺有異報警處理，才保住女子積蓄。
廖姓女子在網路通訊軟體認識暱稱「嘉迪」男網友，兩人加好友聊天後交談甚歡，相約於昨下午1點多在超商見面，沒想到在赴約途中「嘉迪」突然表示說，第一次見面須付保證金，並指示廖女到中西區康樂街超商購買2萬5千元點數後才能見面。
廖女半信半疑，稍有遲疑，隨後「嘉迪」就傳了一張血腥照片威脅廖女說，「今天事情不處理好，天王老子都保不了你，叫警察24小時住在你家裡等」威脅訊息。廖女心生畏懼，趕緊到超商要購買2萬5千元遊戲點數，還好店員發覺有異，趕緊通知台南市警二分局海安派出所員警到場及時阻止。
警員告訴廖女，這是網路交友詐騙慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人到超商購買點數，如被害人驚覺情況不對時就開始恐嚇威脅被害人，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當。
台南市警二分局表示，近年來網路交友盛行，但網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾勿輕易提供個人資料，對方若要求購買遊戲點數等詐騙手法，就須多加留意，切勿聽從歹徒要求匯款、也不要任意給他人自己的基本資料等，遇到可疑狀況可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線，以防遭詐得不償失。
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