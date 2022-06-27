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新莊火鍋店之亂 3人裁定羈押禁見

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

27歲張男疑為了2萬元債務，25日晚間在新北市新莊區火鍋店內糾眾砍傷兩人，警方迅速逮捕8名犯嫌，新北地檢署複訊後針對29歲郭男、27歲李男、28歲吳男聲押禁見，新北地方法院稍早裁准。

警方調查，38歲蕭男因朋友被27歲張男催討2萬元債務，幫忙朋友與張男喬債，卻發生口角。25日晚間蕭男與22歲胡男到火鍋店用餐，又在電話中和張男發生口角，還向對方告知位置。

張男不滿被嗆聲，帶著含親兄弟在內共7人持刀棍到火鍋店追砍，店內客人目擊殺人濺血，當場一陣混亂騷動，有人護著小孩尖叫，有人立刻持手機錄影貼上網轉播，網路瘋傳，引發市警局關注。

警方迅速掌握犯嫌身分，陸續逮捕涉案8名犯嫌，檢方訊問後認為跟著張男到現場「支援」的郭男、李男、吳男刪除手機通訊內容，又在犯後藏匿逃竄，有逃亡及湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，另殺人未遂為最輕本刑 5 年以上重罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

主嫌張男等人，檢方認為無羈押必要，諭知張男兄弟檔3萬元交保，其餘犯嫌無保請回，諭知限制住居，一名未成年犯嫌交由新北地院少年法庭處理，另有一名借車的張男為證人，傳訊後請回。

張男疑因2萬元債務糾紛，率眾到新北市新莊一間火鍋店尋仇砍人，警方逮捕8人移送新北檢，檢方訊後聲押禁見其中3名犯嫌，稍早新北院裁定收押禁見。圖／聯合報系資料照
張男疑因2萬元債務糾紛，率眾到新北市新莊一間火鍋店尋仇砍人，警方逮捕8人移送新北檢，檢方訊後聲押禁見其中3名犯嫌，稍早新北院裁定收押禁見。圖／聯合報系資料照

火鍋 殺人

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