聽新聞
test
0:00 / 0:00
新莊火鍋店之亂 3人裁定羈押禁見
27歲張男疑為了2萬元債務，25日晚間在新北市新莊區火鍋店內糾眾砍傷兩人，警方迅速逮捕8名犯嫌，新北地檢署複訊後針對29歲郭男、27歲李男、28歲吳男聲押禁見，新北地方法院稍早裁准。
警方調查，38歲蕭男因朋友被27歲張男催討2萬元債務，幫忙朋友與張男喬債，卻發生口角。25日晚間蕭男與22歲胡男到火鍋店用餐，又在電話中和張男發生口角，還向對方告知位置。
張男不滿被嗆聲，帶著含親兄弟在內共7人持刀棍到火鍋店追砍，店內客人目擊殺人濺血，當場一陣混亂騷動，有人護著小孩尖叫，有人立刻持手機錄影貼上網轉播，網路瘋傳，引發市警局關注。
警方迅速掌握犯嫌身分，陸續逮捕涉案8名犯嫌，檢方訊問後認為跟著張男到現場「支援」的郭男、李男、吳男刪除手機通訊內容，又在犯後藏匿逃竄，有逃亡及湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，另殺人未遂為最輕本刑 5 年以上重罪，向法院聲請羈押禁見獲准。
主嫌張男等人，檢方認為無羈押必要，諭知張男兄弟檔3萬元交保，其餘犯嫌無保請回，諭知限制住居，一名未成年犯嫌交由新北地院少年法庭處理，另有一名借車的張男為證人，傳訊後請回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言