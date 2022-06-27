新莊火鍋店之亂 3人裁定羈押禁見

27歲張男疑為了2萬元債務，25日晚間在新北市新莊區火鍋店內糾眾砍傷兩人，警方迅速逮捕8名犯嫌，新北地檢署複訊後針對29歲郭男、27歲李男、28歲吳男聲押禁見，新北地方法院稍早裁准。

警方調查，38歲蕭男因朋友被27歲張男催討2萬元債務，幫忙朋友與張男喬債，卻發生口角。25日晚間蕭男與22歲胡男到火鍋店用餐，又在電話中和張男發生口角，還向對方告知位置。

張男不滿被嗆聲，帶著含親兄弟在內共7人持刀棍到火鍋店追砍，店內客人目擊殺人濺血，當場一陣混亂騷動，有人護著小孩尖叫，有人立刻持手機錄影貼上網轉播，網路瘋傳，引發市警局關注。

警方迅速掌握犯嫌身分，陸續逮捕涉案8名犯嫌，檢方訊問後認為跟著張男到現場「支援」的郭男、李男、吳男刪除手機通訊內容，又在犯後藏匿逃竄，有逃亡及湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，另殺人未遂為最輕本刑 5 年以上重罪，向法院聲請羈押禁見獲准。