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謊稱出售泰達幣設局噴辣椒水搶177萬 3強盜最重判9年
台中市陳姓男子去年間謊稱有泰達幣欲出售，吸引李姓買家等人捧323萬元購買，陳找來張姓、王姓男子幫忙，在台中南屯一棟住商大樓租賃會議室，約定面交，陳等人在交易時，朝買家噴辣椒水，搶走177萬餘元逃逸，一審依強盜罪，判陳等三人9年至7年10月不等徒刑。
判決指出，陳姓男子（34歲）曾涉強盜案遭判刑6年10月確定，尚未入監，陳在去年5月間，透過友人介紹，得知李姓男子等人有意購買泰達幣，陳佯稱手中有泰達幣欲出售，與李等人約好以每顆28元價格，交易11.4萬顆，價金為323萬餘元。
陳找來有毒品前科的張姓（33歲）、王姓男子（36歲）幫忙，去年5月間在南屯區文心路一段的住商大樓，租賃會議室，作為交易地點，再約出李姓買家等3人當面交易。
陳、張、王在會議室內向李姓買家等3人佯稱「助理已經在處理了」，同時間以點鈔機清點李等人帶來的現金，確認金額無誤後，陳等三人拿出預藏的辣椒水，朝李姓買家等3人噴辣椒水，李等人刺痛難耐，但仍護住其中一袋146萬餘元現金，陳等人得手177萬餘元後，搭乘計程車逃逸，朋分贓款。
警方獲報後，循線帶回陳等三人，但三人否認涉嫌強盜罪，辯稱當時李等人都低頭使用手機，只是趁李等人不備，搶走財物，不算強盜罪，「應該算是搶奪」。
一審審結，認定陳等三人使用辣椒水噴被害人，導致被害人無法抗拒，任憑陳等人搶走財物，已客觀上達到不能抗拒的程度無疑，不採信陳等人辯詞，依強盜罪判陳9年、張8年、王7年10月徒刑，仍可上訴。
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