快訊

新北泰山「每坪破5字頭」多誇張？他驚呼：可買日本高級地段海景房

「悠遊國旅」振興方案7月15日起跑 每晚最高補助1300元

「快、狠、準」缺一不可！國軍汰換這項武器能保家衛國？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新莊火鍋店之亂 3嫌聲押、雙胞胎兄弟3萬交保

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區前天晚上發生火鍋店砍人事件，警方昨天破案將8名嫌犯依殺人未遂等罪嫌移送法辦，新北地檢署庭訊至深夜，其中3人聲押、3人交保、2人限制住居、1人請回。法院今天將開羈押庭，預計下午才會有結果。

警方昨晚6點半左右將8名嫌犯移送法辦，由於人數眾多，地檢署動員3名檢察官開庭偵訊到深夜11點多，其中住中和的29歲郭嫌、汐止27歲李嫌、蘆洲28歲吳嫌，3人主要負責糾眾滋事，且事後將手機通訊內容全部刪除涉嫌滅證，被檢察官聲請羈押。

分別在汐止和三重落網的27歲張姓雙胞胎兄弟檔，也是糾眾主嫌並動手打人，裁定3萬元交保候傳；住三重的23歲和24歲林姓兄弟當天主要負責開車載人，裁定限制住居；蘆洲26歲張男不知情，只是出借汽車給林姓兄弟，訊後沒有處分，請回。

昨天檢方偵查庭訊之後，因為時間太晚，法院今天才會審券召開羈押庭，預計下午才會知道3名嫌犯是否裁定羈押。

新莊火鍋店砍人事件，只穿一條內褲狼狽落網的李嫌（右）被檢察官聲押，左邊的張嫌和雙胞胎弟弟均被裁定３萬元交保。記者林昭彰／翻攝
新莊火鍋店砍人事件，只穿一條內褲狼狽落網的李嫌（右）被檢察官聲押，左邊的張嫌和雙胞胎弟弟均被裁定３萬元交保。記者林昭彰／翻攝

汐止

延伸閱讀

台南現役軍人大街上涉傷害母女 法官今晚裁准羈押

影／新莊火鍋店之亂 疑2萬債務嗆輸贏 引來殺身之禍

影／為了2萬債務？新莊火鍋店8砍2 7嫌狼狽被逮跪地求饒

新莊火鍋店砍人惹怒侯友宜 連夜逮捕7名嫌犯

相關新聞

新莊火鍋店之亂 3嫌聲押、雙胞胎兄弟3萬交保

新北市新莊區前天晚上發生火鍋店砍人事件，警方昨天破案將8名嫌犯依殺人未遂等罪嫌移送法辦，新北地檢署庭訊至深夜，其中3人聲...

獨／高雄三線警官酒駕獲緩起訴 搶6月底退休多領2%

高雄市警局三線一星督察張樹義上月底酒駕自撞分隔島，酒測值高達每公升1.0毫克，事後被記一大過並調降專員，案經橋頭地檢署8...

影／八里開槍搶奪賓士車 車上孕婦差點被載走

29歲林姓男子今天凌晨帶槍在新北市八里區，自稱要到某汽車美容店找人「談事情」，不料看到店內很多人喝酒又不敢進去，竟然開槍...

台南女童遭酒醉憲兵攻擊 藥師蔡啟隆見義勇為解危

台南市南區藥師蔡啟隆昨天在藥局內發現國小5年級女童遭酒醉憲兵涉嫌踢倒後，見義勇為，出門解救，他叫女童趕快逃走，安姓下士轉...

2500元惹禍…糾眾尋仇 黑幫深夜飛車亂毆

陳姓男子到檳榔攤向葉姓少年討債，葉找吳男撐腰，六人圍毆陳，全被警方帶回；陳男不滿被打，在警局偷傳LINE給友人告狀，由張...

為2萬元殺進火鍋店 8煞落網

新北市新莊區前晚發生火鍋店公然砍人案件，八名惡煞當著四十多名客人面揮刀追殺二名男子濺血；警方十二小時內火速抓人，四度破門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。