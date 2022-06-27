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新莊火鍋店之亂 3嫌聲押、雙胞胎兄弟3萬交保
新北市新莊區前天晚上發生火鍋店砍人事件，警方昨天破案將8名嫌犯依殺人未遂等罪嫌移送法辦，新北地檢署庭訊至深夜，其中3人聲押、3人交保、2人限制住居、1人請回。法院今天將開羈押庭，預計下午才會有結果。
警方昨晚6點半左右將8名嫌犯移送法辦，由於人數眾多，地檢署動員3名檢察官開庭偵訊到深夜11點多，其中住中和的29歲郭嫌、汐止27歲李嫌、蘆洲28歲吳嫌，3人主要負責糾眾滋事，且事後將手機通訊內容全部刪除涉嫌滅證，被檢察官聲請羈押。
分別在汐止和三重落網的27歲張姓雙胞胎兄弟檔，也是糾眾主嫌並動手打人，裁定3萬元交保候傳；住三重的23歲和24歲林姓兄弟當天主要負責開車載人，裁定限制住居；蘆洲26歲張男不知情，只是出借汽車給林姓兄弟，訊後沒有處分，請回。
昨天檢方偵查庭訊之後，因為時間太晚，法院今天才會審券召開羈押庭，預計下午才會知道3名嫌犯是否裁定羈押。
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